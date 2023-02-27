За полдня ВСУ обстреляли шесть населённых пунктов Белгородской области

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
За первую половину дня 27 февраля известно как минимум о шести населённых пунктах, попавших под обстрел ВСУ. Среди них — село Цаповка и хутор Лозовая Рудка Борисовского района, сёла Дроновка и Пороз Грайворонского горокруга. Подробностей о последствиях обстрелов этих населённых пунктов пока нет.
Позже появились сообщения об обстреле Старого Хутора в Валуйском округе. Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил информацию в своём Telegram-канале. Он сообщил, что пострадавших нет. Осколками снаряда выбило окна и посекло заборы в восьми частных домах. Также повреждена линия электропередачи. На месте работают аварийные бригады энергетиков.
Под огнём оказалось и село Карабаново Валуйского горокруга. Местные жители получили СМС-рассылку от МЧС.
Накануне появилось видео последствий обстрела села Красный Хутор. А в Валуйском горокруге 24 февраля под огнём ВСУ было село Логачёвка.