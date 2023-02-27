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Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

За полдня ВСУ обстреляли шесть населённых пунктов Белгородской области

27 февраля 2023, 10:01
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
архивное фото
За первую половину дня уже известно как минимум о шести обстрелянных населённых пунктах в регионе. Жители сёл, попавших под огонь, получают СМС-предупреждения от МЧС.
Сюжет
Обстрел

За первую половину дня 27 февраля известно как минимум о шести населённых пунктах, попавших под обстрел ВСУ. Среди них — село Цаповка и хутор Лозовая Рудка Борисовского района, сёла Дроновка и Пороз Грайворонского горокруга. Подробностей о последствиях обстрелов этих населённых пунктов пока нет.

Позже появились сообщения об обстреле Старого Хутора в Валуйском округе. Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил информацию в своём Telegram-канале. Он сообщил, что пострадавших нет. Осколками снаряда выбило окна и посекло заборы в восьми частных домах. Также повреждена линия электропередачи. На месте работают аварийные бригады энергетиков.

Под огнём оказалось и село Карабаново Валуйского горокруга. Местные жители получили СМС-рассылку от МЧС.

Накануне появилось видео последствий обстрела села Красный Хутор. А в Валуйском горокруге 24 февраля под огнём ВСУ было село Логачёвка

Восемь домов пострадали от обстрела ВСУ в Белгородской области
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