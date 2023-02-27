За полдня ВСУ обстреляли шесть населённых пунктов Белгородской области

За первую половину дня 27 февраля известно как минимум о шести населённых пунктах, попавших под обстрел ВСУ. Среди них — село Цаповка и хутор Лозовая Рудка Борисовского района, сёла Дроновка и Пороз Грайворонского горокруга. Подробностей о последствиях обстрелов этих населённых пунктов пока нет.