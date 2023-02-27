ВСУ возобновили обстрел Белгородской области

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
В понедельник, 27 февраля, частым обстрелам подвергся Грайворонский горокруг. В первой половине дня под огонь со стороны Украины попали сёла Дроновка и Пороз.
Во второй половине ВСУ не только нанесли повторные удары по мирному населению указанных сёл, но и обстреляли село Сподарюшино. Местные жители получают СМС-рассылки от МЧС с просьбой спуститься в укрытие.
Кроме Грайворонского округа в этот день под обстрелом были село Цаповка и хутор Лозовая Рудка Борисовского района, Старый Хутор и Карабаново в Валуйском округе.