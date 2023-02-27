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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

ВСУ возобновили обстрел Белгородской области

27 февраля 2023, 12:59
Фото: Bel.ru
ВСУ вновь обстреливают Грайворонский горокруг. Некоторые сёла оказались под огнём уже второй раз за день.
Сюжет
Обстрел

В понедельник, 27 февраля, частым обстрелам подвергся Грайворонский горокруг. В первой половине дня под огонь со стороны Украины попали сёла Дроновка и Пороз.

Во второй половине ВСУ не только нанесли повторные удары по мирному населению указанных сёл, но и обстреляли село Сподарюшино. Местные жители получают СМС-рассылки от МЧС с просьбой спуститься в укрытие.

Кроме Грайворонского округа в этот день под обстрелом были село Цаповка и хутор Лозовая Рудка Борисовского района, Старый Хутор и Карабаново в Валуйском округе.

За полдня ВСУ обстреляли шесть населённых пунктов Белгородской области
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#Ольга Аксёнова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Пороз#Дроновка#Сподарюшино
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