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Published Сегодня, 08:44

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ВСУ обстреляли несколько населённых пунктов в Белгородской области

27 февраля 2023, 08:44
Фото: Bel.ru
Под обстрелы попали село Цаповка и хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе. Местные жители получили рассылку от РСЧС.
Сюжет
Обстрел

Под обстрел ВСУ попали сразу два населённых пункта в Борисовском районе. Под огнём оказалось село Цаповка. Местные жители получили рассылку около 11:30 27 февраля.

Аналогичные СМС-предупреждения прислали и жителям хутора Лозовая Рудка. Сообщения об обстреле они получили в 11:34. Людей попросили срочно спуститься в укрытия.

Дополнение. Около полудня СМС-сообщения об обстреле получили жители сёл Дроновка и Пороз Грайворонского горокруга. Подробностей нет.

Напомним, накануне в очередной раз под обстрел попала Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге.

Новая Таволжанка в Белгородской области снова попала под обстрел ВСУ
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#Белгородская область#Борисовский район#Обстрел#Спецоперация#Происшествия#Обстрел ВСУ#Наталья Корявых#Смс#СВО#Лозовая Рудка#Цаповка
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