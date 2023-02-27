ВСУ обстреляли несколько населённых пунктов в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Под обстрел ВСУ попали сразу два населённых пункта в Борисовском районе. Под огнём оказалось село Цаповка. Местные жители получили рассылку около 11:30 27 февраля.
Аналогичные СМС-предупреждения прислали и жителям хутора Лозовая Рудка. Сообщения об обстреле они получили в 11:34. Людей попросили срочно спуститься в укрытия.
Дополнение. Около полудня СМС-сообщения об обстреле получили жители сёл Дроновка и Пороз Грайворонского горокруга. Подробностей нет.
Напомним, накануне в очередной раз под обстрел попала Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге.