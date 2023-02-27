ВСУ обстреляли Брянскую область. Загорелся жилой дом

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
27 февраля ВСУ обстреляли село Зёрново в Суземском районе Брянской области. В результате артиллерийского обстрела загорелся жилой дом. Известно, что из людей никто не пострадал.
Как уточнили в издании, на место происшествия прибыли спасатели, которые занялись ликвидацией возгорания. Также там работали другие оперативные службы.
Тем временем под огнём ВСУ находится и Белгородская область. Под обстрелы попали несколько населённых пунктов. В Старом Хуторе в Валуйском горокруге повреждения в результате атаки получили восемь домов. Из людей никто не пострадал.
27 февраля под обстрелы попали как минимум шесть населённых пунктов. Они находятся в Валуйском и Грайворонском округах, в Борисовском районе.