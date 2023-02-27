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Published Сегодня, 10:34

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Updated Сегодня, 10:36

ВСУ обстреляли Брянскую область. Загорелся жилой дом

27 февраля 2023, 10:34
Фото: «Брянские новости»
В приграничном регионе под артиллерийский обстрел попало село Зёрново в Суземском районе, сообщают «Брянские новости».
Сюжет
Обстрел

27 февраля ВСУ обстреляли село Зёрново в Суземском районе Брянской области. В результате артиллерийского обстрела загорелся жилой дом. Известно, что из людей никто не пострадал.

Как уточнили в издании, на место происшествия прибыли спасатели, которые занялись ликвидацией возгорания. Также там работали другие оперативные службы.

Тем временем под огнём ВСУ находится и Белгородская область. Под обстрелы попали несколько населённых пунктов. В Старом Хуторе в Валуйском горокруге повреждения в результате атаки получили восемь домов. Из людей никто не пострадал.

27 февраля под обстрелы попали как минимум шесть населённых пунктов. Они находятся в Валуйском и Грайворонском округах, в Борисовском районе.

Восемь домов пострадали от обстрела ВСУ в Белгородской области
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#Наталья Корявых#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Спецоперация#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Брянская область
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