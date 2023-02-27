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Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Восемь домов пострадали от обстрела ВСУ в Белгородской области

27 февраля 2023, 09:35
Фото: страница в соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
архивное фото
Под огнём оказался Старый Хутор в Валуйском горокруге. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, обошлось без пострадавших, но есть разрушения.
Сюжет
Обстрел

27 февраля под обстрел ВСУ попал Старый Хутор в Валуйском горокруге. Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Повреждения получили восемь частных домов. Осколками снаряда задело окна и заборы. Пострадала и линия электропередачи, на месте уже работают энергетики. 

С начала понедельника ВСУ обстреляли как минимум шесть населённых пунктов. Известно об обстрелах сёл в Борисовском районе, Грайворонском и Валуйском горокругах. Местные жители получили СМС-оповещения с просьбой немедленно уйти в укрытия. 

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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Разрушения#Дома#Лэп#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Валуйский горокруг#Старый Хутор
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