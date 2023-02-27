Восемь домов пострадали от обстрела ВСУ в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
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Updated Сегодня, 09:37
27 февраля под обстрел ВСУ попал Старый Хутор в Валуйском горокруге. Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Повреждения получили восемь частных домов. Осколками снаряда задело окна и заборы. Пострадала и линия электропередачи, на месте уже работают энергетики.
С начала понедельника ВСУ обстреляли как минимум шесть населённых пунктов. Известно об обстрелах сёл в Борисовском районе, Грайворонском и Валуйском горокругах. Местные жители получили СМС-оповещения с просьбой немедленно уйти в укрытия.