Восемь домов пострадали от обстрела ВСУ в Белгородской области

С начала понедельника ВСУ обстреляли как минимум шесть населённых пунктов. Известно об обстрелах сёл в Борисовском районе, Грайворонском и Валуйском горокругах. Местные жители получили СМС-оповещения с просьбой немедленно уйти в укрытия.