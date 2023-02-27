Вице-президент Сбера назвал беспилотники приоритетным направлением будущего

Кроме того, он поделился информацией о национальном SSL-сертификате, обеспечивающем безопасность передачи данных, на который главный сайт Сбера был переведен осенью прошлого года. В то же время банк старается работать с любыми видами сертификатов, среди которых международные, и с национальным центром.