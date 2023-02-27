Вице-президент Сбера назвал беспилотники приоритетным направлением будущего

Posted Сегодня, 20:05
Published Сегодня, 20:05
Modified Сегодня, 20:05
Updated Сегодня, 20:05
О том, как удалось это осуществить, в интервью «России 24» рассказал Андрей Белевцев, старший вице-президент финансового конгломерата.
В частности, Белевцев рассказал об одном из наиболее значимых имен в экосистеме Сбера — суперкомпьютере «Кристофари».
Он объяснил, что в наше время уже невозможно проводить обучение и модернизировать большие сложные модели без помощи подобного суперкомпьютера. А если этого не делать, риск безвозвратного отставания технологий от уровня других стран мира резко возрастет.
Также Белевцев отметил, что по факту Сбербанк постоянно применяет алгоритмы искусственного интеллекта разных типов почти во всех сферах деятельности. Об этом информирует gorod55.ru.
Он заявил: «Важно понимать, что это огромный источник для ускорения бизнес-процессов, для повышения качества принятия решений мы используем эти технологии во всем, что касается анализа рисков, логистики, взаимодействия с клиентом, таргетирования предложений и многих-многих других».
Также он рассказал о голосовых ассистентах, существующих в экосистеме Сбера. На сегодняшний день создано три виртуальных личности. Среди них и Берта-5 — лучшая на сегодня в мире модель по пониманию естественной русской речи.
Белевцев признался, что понимание речи человеком пока еще несколько лучше, но на практике эта разница уже почти неощутима.
Кроме того, он поделился информацией о национальном SSL-сертификате, обеспечивающем безопасность передачи данных, на который главный сайт Сбера был переведен осенью прошлого года. В то же время банк старается работать с любыми видами сертификатов, среди которых международные, и с национальным центром.
Он подчеркнул, что ключевой задачей организации является обеспечение безопасности применения сервисов клиентами, и заверил, что сейчас эта безопасность полностью обеспечена.
Белевцев рассказал, что одним из востребованных векторов развития технологий будущего являются беспилотные аппараты. Развитие в данной сфере входит в перечень приоритетных задач Сбера.
Он добавил, что в прошлом году в беспилотном режиме наши машины преодолели расстояние в 3,5 млн километров в сравнении с менее 1 млн км в 2021 году. Помимо изготовления легковых машин было запущено новое перспективное пробное направление — производство грузовых беспилотников.