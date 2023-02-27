В развитие электросетевого комплекса Белгородэнерго вложило 3 млрд рублей

В 2022 году Белгородэнерго продолжило модернизацию сетей с применением интеллектуальных технологий. Системы распределенной автоматизации были внедрены на 39 воздушных линиях общей протяженностью 920 километров в Алексеевском, Губкинском, Новооскольском, Ракитянском и Прохоровском районах области. Это повысит надежность и качество электроснабжения свыше 60 тысяч жителей и 39 социально значимых объектов.