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Published Сегодня, 08:36

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В мэрии Белгорода назвали имя нового главного архитектора

27 февраля 2023, 08:36
Фото: мэрия Белгорода

Тимур Валеев стал главным архитектором Белгорода

В управлении архитектуры и градостроительства при мэрии назначили нового руководителя. Данные об этом появились на сайте городской администрации.

Тимур Валеев стал руководителем управления архитектуры и градостроительства при мэрии Белгорода. Ранее он работал заместителем главы ведомства.

Валеев на посту заменил Сергея Киселёва. Чиновник перешёл на должность начальника аналогичного управления в Ялте в ноябре 2022 года. Пост в Белгороде он покинул 14 ноября. Киселёв руководил управлением с 2017 года.

Напомним, в конце января свой пост покинул Андрей Дятлов. Он был вице-мэром по финансам и бюджетным отношениям. Его увольнение связано с истечением срока трудового договора.

Главный архитектор Белгорода будет работать в Ялте
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#Наталья Корявых#Назначение#Мэрия#Управление архитектуры и градостроительства#Главный архитектор#Тимур Валеев#Сергей Киселёв#Белгородская область#Белгород#Город#Кадровые перестановки
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