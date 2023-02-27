В мэрии Белгорода назвали имя нового главного архитектора

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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Updated Сегодня, 08:38
Тимур Валеев стал руководителем управления архитектуры и градостроительства при мэрии Белгорода. Ранее он работал заместителем главы ведомства.
Валеев на посту заменил Сергея Киселёва. Чиновник перешёл на должность начальника аналогичного управления в Ялте в ноябре 2022 года. Пост в Белгороде он покинул 14 ноября. Киселёв руководил управлением с 2017 года.
Напомним, в конце января свой пост покинул Андрей Дятлов. Он был вице-мэром по финансам и бюджетным отношениям. Его увольнение связано с истечением срока трудового договора.