В форуме «Дальний Восток – зима открытий» приняли участие почти 800 человек

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Деловой форум «Дальний Восток – зима открытий» выступил в качестве официальной зимней площадки российского туристического форума «Путешествуй!». Правительство Камчатки организовало мероприятие при поддержке Аппарата полпреда главы государства в Дальневосточном федеральном округе, а также при содействии Минвостокразвития, Минэкономразвития РФ и Фонда Росконгресс. Информационный партнер форума – федеральный медиахолдинг 1MI, пишет vostokmedia.com.
На 24 площадках форума выступили свыше 100 специалистов туристической отрасли, представителей федеральной и региональных властей, бизнес-сообщества и общественных структур. Спикеры говорили о развитии делового, промышленного, экспедиционного, оздоровительного, научно-популярного, гастрономического и событийного видов туризма. Участники мероприятия коснулись также такой актуальной темы, как подготовка специалистов для сферы гостеприимства.
Из заявления заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павла Волкова следует, что главным итогом форума «Дальний Восток – зима открытий» стала очевидная заинтересованность Камчатским краем как инвестиционной площадкой для эффективного развития туристической отрасли.
«Я надеюсь, все, что происходило и обсуждалось на полях форума, реализуется в проектах», - заявил Волков.
На деловом форуме были подписаны важные соглашения, предусматривающие развитие промышленного туризма на территории Камчатки и повышение ее привлекательности среди туристов. Официальные представители администраций Петропавловска-Камчатского и Норильска заключили договор об обмене новейшими технологиями и о совместном развитии потенциально перспективных проектов.
Губернатор Камчатки Владимир Солодов дал поручение изложить все итоги форума в соответствующем документе, включив в него аналитику, которая будет использована впоследствии в процессе реализации разных программ.