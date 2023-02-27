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В форуме «Дальний Восток – зима открытий» приняли участие почти 800 человек

27 февраля 2023, 13:39
Фото: pxhere.com
Участниками прошедшего на Камчатке делового форума «Дальний Восток – зима открытий» стали 797 человек более чем из 20 российских субъектов. Мероприятие состоялось в рамках традиционного зимнего фестиваля «Берингия-2023».

Деловой форум «Дальний Восток – зима открытий» выступил в качестве официальной зимней площадки российского туристического форума «Путешествуй!». Правительство Камчатки организовало мероприятие при поддержке Аппарата полпреда главы государства в Дальневосточном федеральном округе, а также при содействии Минвостокразвития, Минэкономразвития РФ и Фонда Росконгресс. Информационный партнер форума – федеральный медиахолдинг 1MI, пишет vostokmedia.com.

На 24 площадках форума выступили свыше 100 специалистов туристической отрасли, представителей федеральной и региональных властей, бизнес-сообщества и общественных структур. Спикеры говорили о развитии делового, промышленного, экспедиционного, оздоровительного, научно-популярного, гастрономического и событийного видов туризма. Участники мероприятия коснулись также такой актуальной темы, как подготовка специалистов для сферы гостеприимства.

Из заявления заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павла Волкова следует, что главным итогом форума «Дальний Восток – зима открытий» стала очевидная заинтересованность Камчатским краем как инвестиционной площадкой для эффективного развития туристической отрасли.

«Я надеюсь, все, что происходило и обсуждалось на полях форума, реализуется в проектах», - заявил Волков.

На деловом форуме были подписаны важные соглашения, предусматривающие развитие промышленного туризма на территории Камчатки и повышение ее привлекательности среди туристов. Официальные представители администраций Петропавловска-Камчатского и Норильска заключили договор об обмене новейшими технологиями и о совместном развитии потенциально перспективных проектов.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов дал поручение изложить все итоги форума в соответствующем документе, включив в него аналитику, которая будет использована впоследствии в процессе реализации разных программ.

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