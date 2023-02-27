В форуме «Дальний Восток – зима открытий» приняли участие почти 800 человек

На деловом форуме были подписаны важные соглашения, предусматривающие развитие промышленного туризма на территории Камчатки и повышение ее привлекательности среди туристов. Официальные представители администраций Петропавловска-Камчатского и Норильска заключили договор об обмене новейшими технологиями и о совместном развитии потенциально перспективных проектов.