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Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

В двух районах Белгородской области были проблемы с водой из-за аварии и порывов

27 февраля 2023, 06:29
Фото: 1MI
Об этом стало известно в ходе оперсовещания правительства региона. Воды не было в части Старого Оскола и в одном микрорайоне Алексеевки. Власти организовывали подвоз.

За прошедшую неделю от жителей Старого Оскола и Алексеевки поступило значительное количество обращений по водоснабжению. Как отметил глава администрации Старооскольского горокруга Андрей Чесноков, в городе была авария. В четырёх районах не было холодного водоснабжения и в одном - горячего.

В течение 16 часов последствия устранили. Подвоз воды был организован. Люди были не предупреждены. Авария случилась внезапно и вечером. Были жалобы на отсутствие воды, потому что люди не успели запастись. В 7:55 вода была подана до потребителей.
Андрей Чесноков

Что касается Алексеевки, проблема была в микрорайоне Дмитриевка с 19 по 23 февраля, где балансодержателем сетей является РЖД. Проблемы были связаны с порывами. Это ощутили 350 человек из 111 домов. На сегодняшний день вода поставляется в штатном режиме.

 

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#Кристина Семенчук#Водоснабжение#Порывы#Жалобы#Город#Белгородская область#Андрей чесноков#Старый Оскол#Алексеевка
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