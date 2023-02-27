В двух районах Белгородской области были проблемы с водой из-за аварии и порывов

Что касается Алексеевки, проблема была в микрорайоне Дмитриевка с 19 по 23 февраля, где балансодержателем сетей является РЖД. Проблемы были связаны с порывами. Это ощутили 350 человек из 111 домов. На сегодняшний день вода поставляется в штатном режиме.