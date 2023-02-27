В двух районах Белгородской области были проблемы с водой из-за аварии и порывов

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
За прошедшую неделю от жителей Старого Оскола и Алексеевки поступило значительное количество обращений по водоснабжению. Как отметил глава администрации Старооскольского горокруга Андрей Чесноков, в городе была авария. В четырёх районах не было холодного водоснабжения и в одном - горячего.
В течение 16 часов последствия устранили. Подвоз воды был организован. Люди были не предупреждены. Авария случилась внезапно и вечером. Были жалобы на отсутствие воды, потому что люди не успели запастись. В 7:55 вода была подана до потребителей.
Андрей Чесноков
Что касается Алексеевки, проблема была в микрорайоне Дмитриевка с 19 по 23 февраля, где балансодержателем сетей является РЖД. Проблемы были связаны с порывами. Это ощутили 350 человек из 111 домов. На сегодняшний день вода поставляется в штатном режиме.