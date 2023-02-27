В Белгородской области предложили оборудовать свою «Аллею ангелов»

Под одним из постов на странице Владимира Жданова появилось предложение создать мемориал в память о детях, погибших под обстрелами ВСУ в период специальной военной операции. С этой инициативой выступила мама девочки-подростка, пострадавшей при обстреле Шебекино «Градами» в ноябре. Тогда Елизавету госпитализировали с переломами и многочисленными ранениями.