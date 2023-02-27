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В Белгородской области предложили оборудовать свою «Аллею ангелов»

27 февраля 2023, 13:47
Фото: 1MI

Белгородцы предложили установить мемориалы погибшим в ходе СВО детям

С инициативой выступила мама пострадавшей при обстреле «Градами» девочки-подростка. Она предложила создать мемориал в Шебекино в память о детях, погибших во время обстрелов. Соответствующий комментарий женщина опубликовала на странице главы горокруга Владимира Жданова.
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СВО

Под одним из постов на странице Владимира Жданова появилось предложение создать мемориал в память о детях, погибших под обстрелами ВСУ в период специальной военной операции. С этой инициативой выступила мама девочки-подростка, пострадавшей при обстреле Шебекино «Градами» в ноябре. Тогда Елизавету госпитализировали с переломами и многочисленными ранениями.

«Владимир Николаевич, хочу предложить Вам в сквере „Айсберг“ установить мемориалы не только нашим солдатам, но и нашим двоим деткам-ангелочкам, которые погибли от рук ВСУ», — пишет женщина.

Отметим, что похожую задумку ранее воплотили в Донецке. Речь идёт о мемориальном комплексе «Аллея ангелов», где указаны имена и возраст детей, погибших от обстрелов и авианалётов с 2014 года.

С начала СВО известно о нескольких погибших при обстрелах детях в Белгородской области. Так, 19 февраля в Новой Таволжанке Шебекинского горокруга погибла 12-летняя девочка. Снаряд разорвался прямо за её спиной.

В октябре минувшего года при обстреле Шебекино погиб 14-летний подросток. Он скончался от полученных ран до приезда скорой помощи.

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#Ольга Аксёнова#Обстрел ВСУ#Погибшие#Погибшие дети#Аллея ангелов#Общество#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Шебекино
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