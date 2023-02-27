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В Белгородской области капитально отремонтируют 30 км ж/д путей

27 февраля 2023, 09:42
Фото: 1MI
Обновят два перегона и пути на нескольких станциях, сообщили в региональном правительстве. Работы пройдут в 2023 году.

В текущем году в регионе капитально отремонтируют 30 км железнодорожных путей. Ремонтные работы запланированы на двух перегонах и нескольких станциях.

Заменят верхнее строение пути и уложат новую рельсошпальную решётку на перегоне Свекловичная — Готня (14,3 км), на станциях Кривцово, Готня и Бирюч. На перегоне Алексеевка — Хлевище (16,3 км) обновят рельсы.

24 стрелочных перевода заменят на станциях Готня, Алексеевка, Бирюч, Валуйки, Волоконовка, Котёл, Пост 90 км, Стойленская, Старый Оскол.

Напомним, на железнодорожном вокзале в Старом Осколе в декабре начали строить новый путь. Колею прокладывают для движения ретропоезда.

На ж/д вокзале Старого Оскола строят новый путь
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Капремонт#Ж/д#Рельсы#Общество
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