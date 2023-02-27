В Белгородской области капитально отремонтируют 30 км ж/д путей

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
В текущем году в регионе капитально отремонтируют 30 км железнодорожных путей. Ремонтные работы запланированы на двух перегонах и нескольких станциях.
Заменят верхнее строение пути и уложат новую рельсошпальную решётку на перегоне Свекловичная — Готня (14,3 км), на станциях Кривцово, Готня и Бирюч. На перегоне Алексеевка — Хлевище (16,3 км) обновят рельсы.
24 стрелочных перевода заменят на станциях Готня, Алексеевка, Бирюч, Валуйки, Волоконовка, Котёл, Пост 90 км, Стойленская, Старый Оскол.
Напомним, на железнодорожном вокзале в Старом Осколе в декабре начали строить новый путь. Колею прокладывают для движения ретропоезда.