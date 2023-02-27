В Белгородской области капитально отремонтируют 200 многоквартирных домов

Завершить работы должны к 30 ноября текущего года. В декабре специально сформированная комиссия проведёт приёмку домов. Принимать их будут и сами жители. Также в правительстве области уточнили, что в этом году в план по ремонту на более ранний срок дополнительно включили восемь многоэтажек по просьбам собственников квартир.