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Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

В Белгородской области капитально отремонтируют 200 многоквартирных домов

27 февраля 2023, 12:09
Фото: 1MI
В регионе планируют улучшить жилищные условия для более чем 23 тыс. жителей. Больше всего домов приведут в порядок в Белгороде, сообщили в региональном правительстве.

200 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Белгородской области. Таким образом планируют улучшить жилищные условия для более чем 23 тыс. белгородцев.

Наибольшее число домов отремонтируют в Белгороде — 61. В Старом Осколе запланированы работы в 20 МКД, в Губкинском округе — в 35, в Шебекинском и Новооскольском горокругах — 19 и 9 соответственно. В общей сложности ремонт проведут в 21 муниципалитете.

Завершить работы должны к 30 ноября текущего года. В декабре специально сформированная комиссия проведёт приёмку домов. Принимать их будут и сами жители. Также в правительстве области уточнили, что в этом году в план по ремонту на более ранний срок дополнительно включили восемь многоэтажек по просьбам собственников квартир.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Капремонт#Общество#Дома#Мкд
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