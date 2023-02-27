В Белгородской области капитально отремонтируют 200 многоквартирных домов

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
200 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Белгородской области. Таким образом планируют улучшить жилищные условия для более чем 23 тыс. белгородцев.
Наибольшее число домов отремонтируют в Белгороде — 61. В Старом Осколе запланированы работы в 20 МКД, в Губкинском округе — в 35, в Шебекинском и Новооскольском горокругах — 19 и 9 соответственно. В общей сложности ремонт проведут в 21 муниципалитете.
Завершить работы должны к 30 ноября текущего года. В декабре специально сформированная комиссия проведёт приёмку домов. Принимать их будут и сами жители. Также в правительстве области уточнили, что в этом году в план по ремонту на более ранний срок дополнительно включили восемь многоэтажек по просьбам собственников квартир.