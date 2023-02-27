В Белгородской области 13 тысяч человек перестанут испытывать дефицит воды летом

За счёт средств областного бюджета в текущем году также предусмотрено строительство двух очистных сооружений в Короче и Таврово (Белгородский район). В текущем году планируется начать работы и по реконструкции очистных сооружений в Губкине и продолжать работы по их реконструкции в Старооскольском горокруге.