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В Белгородской области 13 тысяч человек перестанут испытывать дефицит воды летом

27 февраля 2023, 06:48
Фото: 1MI
Ещё 185 тысяч человек будут обеспечены централизованной системой водоотведения, а 3000 белгородцев начнут получать воду нормативного качества. Об этом сообщили на оперсовещании правительства.

По словам министра ЖКХ региона, в 2023 году в Белгородской области в рамках нацпроекта планируется строительство 10 комплексных объектов водоснабжения на территории трёх муниципалитетов. Ввод в эксплуатацию объектов позволит обеспечить нормативным водоснабжением жителей 10 населённых пунктов (11 тысяч жителей), в том числе в шести проблемных микрорайонах ИЖС Белгородского района.

В рамках региональной программы предусмотрено строительство, реконструкция и капремонт 83 объектов водоснабжения и водоотведения. Для обеспечения населения области бесперебойным водоснабжением, в том числе в период поливочного сезона, будет продолжена работа по проектированию новых источников водоснабжения.

За счёт средств областного бюджета в текущем году также предусмотрено строительство двух очистных сооружений в Короче и Таврово (Белгородский район). В текущем году планируется начать работы и по реконструкции очистных сооружений в Губкине и продолжать работы по их реконструкции в Старооскольском горокруге.

По итогам к концу 2023 года обеспечить надёжным и бесперебойным водоснабжением должны не менее 129 тысяч человек. Ещё 13 тысяч человек перестанут испытывать дефицит воды летом, 3000 начнут получать воду нормативного качества, а 185 тысяч человек будут обеспечены централизованной системой водоотведения.

 

В трёх районах Белгородской области построят и отремонтируют объекты водоснабжения
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#Кристина Семенчук#Нацпроект#Город#Белгородская область#Касается каждого
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