В Белгородской области 13 тысяч человек перестанут испытывать дефицит воды летом

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:50
По словам министра ЖКХ региона, в 2023 году в Белгородской области в рамках нацпроекта планируется строительство 10 комплексных объектов водоснабжения на территории трёх муниципалитетов. Ввод в эксплуатацию объектов позволит обеспечить нормативным водоснабжением жителей 10 населённых пунктов (11 тысяч жителей), в том числе в шести проблемных микрорайонах ИЖС Белгородского района.
В рамках региональной программы предусмотрено строительство, реконструкция и капремонт 83 объектов водоснабжения и водоотведения. Для обеспечения населения области бесперебойным водоснабжением, в том числе в период поливочного сезона, будет продолжена работа по проектированию новых источников водоснабжения.
За счёт средств областного бюджета в текущем году также предусмотрено строительство двух очистных сооружений в Короче и Таврово (Белгородский район). В текущем году планируется начать работы и по реконструкции очистных сооружений в Губкине и продолжать работы по их реконструкции в Старооскольском горокруге.
По итогам к концу 2023 года обеспечить надёжным и бесперебойным водоснабжением должны не менее 129 тысяч человек. Ещё 13 тысяч человек перестанут испытывать дефицит воды летом, 3000 начнут получать воду нормативного качества, а 185 тысяч человек будут обеспечены централизованной системой водоотведения.