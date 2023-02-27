В белгородском минсоцзащиты рассказали, зачем покупают самокаты и гироскутеры

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Ранее мы писали о том, что минсоцзащиты Белгородской области покупает 38 самокатов и гироскутеров. За подробностями журналисты «Бел.Ру» обратились в областное правительство.
По их данным, в ведомстве минсоцзащиты области находится семь организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 13 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних и центров социальной помощи семье и детям «Семья». Для воспитанников данных учреждений ежегодно проводятся праздничные мероприятия, конкурсы, фестивали различной направленности.
В текущем году для вручения призов предусмотрено приобретение самокатов и гироскутеров. Всего на эти цели готовы потратить 352 тысячи рублей. За эти средства должны закупить 18 самокатов и 20 гироскутеров (грузоподъёмность самокатов должна быть до 70 килограммов, гироскутеров — до 100 килограммов).
17 февраля члены комиссии по осуществлению закупок рассмотрели единственную заявку, поданную на участке в закупке. Её решили отклонить, поскольку она не соответствовала критериям. А именно - поставщик предлагал самокаты с алюминиевой ручкой, рулём и корпусом, а минсозщиты указало, что материл должен быть ещё и с резиной. Также не устроило и время зарядки гироскутеров — поставщик предлагал товар со временем полной зарядки 3,5 часа, хотя в требованиях было указано не более двух часов.
Поэтому в настоящее время формируется документация о повторном размещении заявки на закупку самокатов и гироскутеров. Поставщика определят по результатам нового аукциона.
Что касается детей, свои подарки они получат в течение 2023 года по итогам проведения праздничных мероприятий.