В белгородском минсоцзащиты рассказали, зачем покупают самокаты и гироскутеры

17 февраля члены комиссии по осуществлению закупок рассмотрели единственную заявку, поданную на участке в закупке. Её решили отклонить, поскольку она не соответствовала критериям. А именно - поставщик предлагал самокаты с алюминиевой ручкой, рулём и корпусом, а минсозщиты указало, что материл должен быть ещё и с резиной. Также не устроило и время зарядки гироскутеров — поставщик предлагал товар со временем полной зарядки 3,5 часа, хотя в требованиях было указано не более двух часов.