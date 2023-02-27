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Published Сегодня, 12:57

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Updated Сегодня, 12:59

В белгородском минсоцзащиты рассказали, зачем покупают самокаты и гироскутеры

27 февраля 2023, 12:57
Фото: 1MI
Товар нужен ведомству для подарков детям. Гироскутеры и самокаты преподнесут в качестве призов за участие в конкурсах и фестивалях, сообщили «Бел.Ру» в областном правительстве.

Ранее мы писали о том, что минсоцзащиты Белгородской области покупает 38 самокатов и гироскутеров. За подробностями журналисты «Бел.Ру» обратились в областное правительство.

По их данным, в ведомстве минсоцзащиты области находится семь организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 13 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних и центров социальной помощи семье и детям «Семья». Для воспитанников данных учреждений ежегодно проводятся праздничные мероприятия, конкурсы, фестивали различной направленности.

В текущем году для вручения призов предусмотрено приобретение самокатов и гироскутеров. Всего на эти цели готовы потратить 352 тысячи рублей. За эти средства должны закупить 18 самокатов и 20 гироскутеров (грузоподъёмность самокатов должна быть до 70 килограммов, гироскутеров — до 100 килограммов).

17 февраля члены комиссии по осуществлению закупок рассмотрели единственную заявку, поданную на участке в закупке. Её решили отклонить, поскольку она не соответствовала критериям. А именно - поставщик предлагал самокаты с алюминиевой ручкой, рулём и корпусом, а минсозщиты указало, что материл должен быть ещё и с резиной. Также не устроило и время зарядки гироскутеров — поставщик предлагал товар со временем полной зарядки 3,5 часа, хотя в требованиях было указано не более двух часов.

Поэтому в настоящее время формируется документация о повторном размещении заявки на закупку самокатов и гироскутеров. Поставщика определят по результатам нового аукциона.

Что касается детей, свои подарки они получат в течение 2023 года по итогам проведения праздничных мероприятий.

 

Минсоцзащиты Белгородской области покупает 38 самокатов и гироскутеров
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