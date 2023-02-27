В Белгороде упал объект, похожий на беспилотник

Во дворе дома в центральном районе города вечером 27 февраля упал объект, похожий на дрон. По предварительным данным, беспилотник перед падением долго летал низко над домами белгородцев — горожане слышали характерные жужжащие звуки. Некоторые этим вечером застали звуки не только в районе Садовой — но даже и в Белгородском районе. Люди думали, что им показалось.