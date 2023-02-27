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Posted Сегодня, 20:08

Published Сегодня, 20:08

Modified Сегодня, 20:49

Updated Сегодня, 20:49

В Белгороде упал объект, похожий на беспилотник

27 февраля 2023, 20:08
Фото: Telegram-канал "Жесть Белгород"
Его обломки нашли во дворе жилого дома в центре города. Официальная информация пока не поступала.

Во дворе дома в центральном районе города вечером 27 февраля упал объект, похожий на дрон. По предварительным данным, беспилотник перед падением долго летал низко над домами белгородцев — горожане слышали характерные жужжащие звуки. Некоторые этим вечером застали звуки не только в районе Садовой — но даже и в Белгородском районе. Люди думали, что им показалось.

Официальной информации о случившемся пока не поступало. По нашим данным, оперативные службы уже выехали на место происшествия.

Видео: Telegram-канал "БелПлюс"
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#Артем Черненко#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Беспилотник#Дрон#Видео
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