Ученые БГТУ имени Шухова предлагают новые способы повышения качества дорог

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Во многом этот высокий статус обеспечен теми исследованиями, которые проводят ученые БГТУ. Они решают актуальные задачи ведущих отраслей промышленности, предлагая эффективные варианты оптимизации производственных процессов и повышения качества конечного продукта. Немалый вклад шуховские ученые сделали в развитие дорожного строительства, где особое внимание уделено функциональным характеристикам покрытия.
Необычный подход к оценке эффективности модификатора асфальтобетона
Важнейшее направление исследований в дорожном строительстве — повышение долговечности асфальтобетонного покрытия. Для этих целей предлагается использовать модификатор асфальтобетона. Анализом результатов его применения занимается заведующий лабораторией кафедры автомобильных и железных дорог БГТУ им. Шухова Василий Денисов. Для проведения научно-исследовательских работ он использовал нетрадиционный подход.
Показатель усталости асфальтобетона оценивался через показатель усталостной долговечности. Полученные данные, которые влияют на срок службы покрытия, использовались в расчете конструкции дорожной одежды. Эффективность применения модификатора очевидна при сравнении проектных решений по стоимости и сроку службы до капитального ремонта. В исследованиях также оценивались: показатель модуля упругости асфальтобетона, различия в значениях донного показателя, устойчивость к колееобразованию конкретных асфальтобетонных слоёв и конструкции в целом по срокам достижения критически допустимой колеи.
Благодаря данным не только лабораторных исследований, но и опытного участка автомобильной дороги в Белгородском районе, удалось наиболее наглядно показать влияние модификаторов асфальтобетона на повышение износостойкости и долговечности покрытия.
Стабилизирующая добавка как способ снизить стоимость дороги
Исследовательская работа кандидата технических наук, доцента БГТУ им. Шухова Анны Траутваин посвящена стабилизации органическими и неорганическими вяжущими конструктивных слоев земляного полотна и дорожных одежд. Анна Ивановна разработала технико-экономическое обоснование использования стабилизирующей добавки «Чимстон» при капитальном ремонте автомобильной дороги на примере М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (подъезд к Оренбургу) на участке км 379+800 — км 390+000, Оренбургская область, с использованием данных, предоставленных ООО «УралГеоПроект», г. Москва. Были проанализированы организационно-экономические проблемы строительства объекта и поставлена задача предусмотреть возможности снижения стоимости строительства.
Расчет конструкции дорожной одежды проводился по методике ПНСТ 265-2018. Для этого использовался программный продукт «Радон». В разработанном варианте толщина конструкции дорожной одежды снизилась со 106 см до 81 см. Это позволило сократить затраты: вместо 354 308 рублей строительство 100 кв. м дороги обойдется в 251 158 рублей. Таких высоких результатов удалось достичь за счет рецептурно-технологических особенностей получения композиционных вяжущих с использованием добавки «Чимстон», позволяющих повысить долговечность дорожно-строительных материалов.
Добавление активаторов «Чимстон» позволяет получить эффективные дорожные смеси, в которых можно использовать местное природное сырье — некондиционные глинистые грунты — или сократить количество каменных материалов. Также разработаны конструкции дорожной одежды, в которых есть слои с использованием активаторов «Чимстон».
Таким образом, при строительстве четырехполосной автомобильной дороги экономический эффект на 1 км дороги составит 7 951 950 рублей.