Ученые БГТУ имени Шухова предлагают новые способы повышения качества дорог

Показатель усталости асфальтобетона оценивался через показатель усталостной долговечности. Полученные данные, которые влияют на срок службы покрытия, использовались в расчете конструкции дорожной одежды. Эффективность применения модификатора очевидна при сравнении проектных решений по стоимости и сроку службы до капитального ремонта. В исследованиях также оценивались: показатель модуля упругости асфальтобетона, различия в значениях донного показателя, устойчивость к колееобразованию конкретных асфальтобетонных слоёв и конструкции в целом по срокам достижения критически допустимой колеи.