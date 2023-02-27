Тюменцы потеряли деньги из-за доверия к аферистам

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
По данным прокуратуры, у одной из пострадавших от действий мошенников со счетов было украдено около 4 миллионов рублей, пишет nashgorod.ru.
Злоумышленники, позвонив на мобильный телефон жительницы областного центра, представились сотрудниками Банка России. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств и оформления кредита они похитили 3,9 миллиона рублей. При этом женщина, не подозревая о подвохе, самостоятельно перечислила денежные средства аферистам.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени мошенники вышли на новый уровень мастерства и научились подделывать номера Следственного комитета. Теперь они звонят гражданам и представляются сотрудниками ведомства, после чего обманным путем заставляют переводить денежные средства на свои счета.