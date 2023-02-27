Тюменцы потеряли деньги из-за доверия к аферистам

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени мошенники вышли на новый уровень мастерства и научились подделывать номера Следственного комитета. Теперь они звонят гражданам и представляются сотрудниками ведомства, после чего обманным путем заставляют переводить денежные средства на свои счета.