Три беспилотника упали на улицах Белгорода

Posted Сегодня, 20:32
Published Сегодня, 20:32
Modified Сегодня, 20:48
Updated Сегодня, 20:48
В областном центре нашли обломки сразу трёх беспилотных летательных аппаратов. Причина их падения неизвестна. Крушение дронов обошлось без жертв, лишь кое-где в многоэтажках выбиты окна, также повреждения получили припаркованные на улицах машины. Ситуацией занимаются белгородские спецслужбы.
Так как глава региона лежит в больнице, он поручил мэру Белгорода Валентину Демидову выехать на место происшествия.
По информации из соцсетей, обломки беспилотников обнаружены во дворе в центральном районе города и в микрорайоне Новый-2. По данным очевидцев, перед падением дроны долго летали над жилыми домами.
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