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Published Сегодня, 20:32

Modified Сегодня, 20:48

Updated Сегодня, 20:48

Три беспилотника упали на улицах Белгорода

27 февраля 2023, 20:32
Фото: Telegram-канал "Жесть Белгород"
Происшествие случилось вечером 27 февраля. Информацию о падении беспилотных летательных аппаратов подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, жертв и пострадавших нет, кое-где беспилотники выбили окна.

В областном центре нашли обломки сразу трёх беспилотных летательных аппаратов. Причина их падения неизвестна. Крушение дронов обошлось без жертв, лишь кое-где в многоэтажках выбиты окна, также повреждения получили припаркованные на улицах машины. Ситуацией занимаются белгородские спецслужбы.

Так как глава региона лежит в больнице, он поручил мэру Белгорода Валентину Демидову выехать на место происшествия.

По информации из соцсетей, обломки беспилотников обнаружены во дворе в центральном районе города и в микрорайоне Новый-2. По данным очевидцев, перед падением дроны долго летали над жилыми домами.

От редакции напоминаем вам не приближаться к потенциально опасным предметам. Это может стоить вам жизни. Фотографии и видео того не стоят.

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#Артем Черненко#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Происшествия#Разрушения#Беспилотник#Дрон
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