Строители оборонительных сооружений в приграничье пожаловались на задержку зарплаты

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
По словам жителей посёлка Тёткино, трудившихся на объекте, им задерживают зарплату и должны по 5 тысяч рублей за один день работ, а таких неоплаченных дней — две недели. Также они добавили, что трудоустраивать официально их не захотели.
«Кормят завтраками и рассказывают небылицы о том, что фирма недавно организована, или у начальника мать в Москве заболела, и он не может привезти деньги, или банк не выдаёт наличные в такой большой сумме, или просто: кому не нравится — идите», — цитирует работников издание.
В министерстве строительства региона рассказали, что со строителями заключён срочный договор, а зарплату выплачивают каждую неделю. Задержка произошла из-за праздников, оплату перенесли на 27 февраля, но некоторые работники с этим не согласились.
Руководство организации изыскало средства, и в посёлок выехал специалист, чтобы оплатить работы.
Ранее появились сообщения, что к строительству оборонительных сооружений «засечной черты» в Белгородской области привлекали бюджетников. По словам работников некоторых муниципальных предприятий, они не имели возможности отказаться. Позже информацию о принудительном направлении на строительство «засечной черты» опровергли в одной из компаний.