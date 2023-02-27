Строители оборонительных сооружений в приграничье пожаловались на задержку зарплаты

«Кормят завтраками и рассказывают небылицы о том, что фирма недавно организована, или у начальника мать в Москве заболела, и он не может привезти деньги, или банк не выдаёт наличные в такой большой сумме, или просто: кому не нравится — идите», — цитирует работников издание.