Сотрудники дивизиона Руда в числе лучших инженеров России

Лауреатами в номинации «Инженерное искусство молодых» стали сотрудники СГОКа: инженер Алексей Машуков и мастер по ремонту оборудования Валерий Князькин из цеха по техническому обслуживанию и ремонту обогатительного оборудования, начальник отдела по обеспечению энергоресурсами Виктор Морозов и инженер-энергетик отдела по подготовке производства и эксплуатации электро-энергооборудования Алексей Остапенко.