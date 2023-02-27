Сотрудники дивизиона Руда в числе лучших инженеров России

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
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Updated Сегодня, 11:13
По итогам конкурсного отбора восьми сотрудникам присвоено звание «Профессиональный инженер России» с вручением соответствующего сертификата и знака. Четверо стали лауреатами в номинации «Инженерное искусство молодых».
Экспертная комиссия в составе видных российских ученых, конструкторов и инженеров высоко оценила коллективную проектную работу представителей Доломита: начальника технического управления Рафаила Волкова, начальника производственного управления Владимира Прокошина и главного специалиста центрального цеха Виталия Аксенова.
Высокую оценку получил коллективный проект стойленцев: руководителя направления развития производства горнотранспортного передела Сергея Опарина, главного специалиста управления развития производства дробильно-обогатительного передела Алексея Туголукова, мастера цеха обогащения Николая Дягилева и его коллеги по цеху Павла Караваева.
Отмечен индивидуальный инженерный проект по организации стационарной системы пылеподавления на основных технологических автодорогах главного специалиста технического управления Стагдока Екатерины Григорьевой.
Всем им присвоено звание «Профессиональный инженер России» по результатам I тура конкурса.
Лауреатами в номинации «Инженерное искусство молодых» стали сотрудники СГОКа: инженер Алексей Машуков и мастер по ремонту оборудования Валерий Князькин из цеха по техническому обслуживанию и ремонту обогатительного оборудования, начальник отдела по обеспечению энергоресурсами Виктор Морозов и инженер-энергетик отдела по подготовке производства и эксплуатации электро-энергооборудования Алексей Остапенко.
В этом году на конкурс подали заявки более 70 тысяч человек — представителей крупнейших российских компаний. Они прошли предварительный отбор, став победителями и призерами корпоративных конкурсов.