«Слышал английскую речь». Белгородский агроном рассказал об обстрелах пограничья

Агроном также отметил, что большая часть хозяйства осталось за «засечной чертой» — две трети посевных земель. Белгородец пока не очень понимает, как продолжать работать в таких условиях — на поля рабочих просто не пускают пограничники. Подробнее — в материале «Бел.Ру».