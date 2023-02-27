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Published Сегодня, 12:15

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Updated Сегодня, 12:17

«Слышал английскую речь». Белгородский агроном рассказал об обстрелах пограничья

27 февраля 2023, 12:15
Фото: 1MI
Агроном Иван Смецкой рассказал «Бел.Ру», как попытался собрать урожай в приграничной зоне и попал под обстрел.

Смецкой и его компания занимаются выращиванием сельскохозяйственных культур, таких как подсолнечник и соя. Поля агронома граничат с Украиной: в последнее время из-за участившихся обстрелов вести хозяйство стало очень проблематично.

Когда началась СВО, военные здесь прошли и всё — страха только наделали. А когда от Харькова отошли — тогда началось. Начало хорошо туда прилетать. Не так давно по базе нашей «долбанули», пострадала техника, крыша взлетела. Мы решили до 1 марта не работать вообще — опасаемся. Пока дома. Не проводим ни ремонт, ничего.
Иван Смецкой

По словам агронома, половину сои на границе убрать так и не удалось. Так, при недавней попытке убрать подсолнечник рабочие попали под обстрел.

Мы отъехали вовремя, в это время миномёт ещё «покидал». А у меня рация есть автомобильная, и в момент обстрелов слышал я английскую речь. Ну или американскую - кто её знает?
Иван Смецкой

Агроном также отметил, что большая часть хозяйства осталось за «засечной чертой» — две трети посевных земель. Белгородец пока не очень понимает, как продолжать работать в таких условиях — на поля рабочих просто не пускают пограничники. Подробнее — в материале «Бел.Ру».

Две трети за засечной чертой: белгородский агроном рассказал о работе в приграничье
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