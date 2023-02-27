Силовики раскрыли хищение выделенных белгородскому вузу 200 млн рублей

«У нас нет информации о фактах хищений. Все научные исследования, проводимые в вузе, перед их оплатой подвергаются независимой экспертизе Министерства науки и высшего образования и организаций, которые выделяют на это гранты. Научные статьи по темам исследований также проходят экспертизу ученого сообщества перед публикацией», — сообщили в БелГУ.