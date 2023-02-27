Силовики раскрыли хищение выделенных белгородскому вузу 200 млн рублей

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
В мошенничестве в особо крупном размере силовики подозревают бывшего проректора по науке НИУ «БелГУ» Игоря Константинова, работавшего в вузе с 2012 по 2022 гг.
Как сообщает издание, при Константинове вуз получал от Минобразования и науки РФ крупные субсидии. Средства в размере более 200 миллионов рублей предназначались для научных исследований. В УФСБ полагают, что исследования якобы не проводились, но за их проведение отчитывались.
В региональном управлении ФСБ «Бел.Ру» пока не смогли предоставить официальной информации по делу. Мы также обратились за комментарием в пресс-службу университета.
«У нас нет информации о фактах хищений. Все научные исследования, проводимые в вузе, перед их оплатой подвергаются независимой экспертизе Министерства науки и высшего образования и организаций, которые выделяют на это гранты. Научные статьи по темам исследований также проходят экспертизу ученого сообщества перед публикацией», — сообщили в БелГУ.