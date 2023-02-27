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Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Щедрина рассказала о мерах поддержки АПК, пострадавшего в ходе обстрелов

27 февраля 2023, 07:20
Фото: 1MI
Агропромышленный комплекс может получить компенсацию. Информацию представила в ходе оперсовещания замгубернатора Юлия Щедрина.

По словам Юлии Щедриной, Минсельхоз РФ поддержал ходатайство области о поддержке агропромышленного комплекса, пострадавшего в ходе обстрелов. Механизм оказания помощи сейчас прорабатывает координационный совет.

Помимо выплаты компенсаций, АПК могут предоставить отсрочку по кредитам: «Проводится мониторинг исполнения обязательств по кредитам. У нас таких 15 кредитов - как короткие, так и инвестиционные. По тем, кто обратился, мы уже отработали с банками. А так в текущем режиме дальше мониторим ситуацию».

Кроме того, на согласовании находится постановление правительства области об освобождении от арендных платежей по землям областного фонда. Также отработан вопрос снятия либо продления обязательств по грантам.

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#Алина Харина#АПК#Обстрел ВСУ#Компенсация#Белгородская область#Юлия Щедрина#Экономика
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