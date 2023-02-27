Щедрина рассказала о мерах поддержки АПК, пострадавшего в ходе обстрелов

Помимо выплаты компенсаций, АПК могут предоставить отсрочку по кредитам: «Проводится мониторинг исполнения обязательств по кредитам. У нас таких 15 кредитов - как короткие, так и инвестиционные. По тем, кто обратился, мы уже отработали с банками. А так в текущем режиме дальше мониторим ситуацию».