Щедрина рассказала о мерах поддержки АПК, пострадавшего в ходе обстрелов

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
По словам Юлии Щедриной, Минсельхоз РФ поддержал ходатайство области о поддержке агропромышленного комплекса, пострадавшего в ходе обстрелов. Механизм оказания помощи сейчас прорабатывает координационный совет.
Помимо выплаты компенсаций, АПК могут предоставить отсрочку по кредитам: «Проводится мониторинг исполнения обязательств по кредитам. У нас таких 15 кредитов - как короткие, так и инвестиционные. По тем, кто обратился, мы уже отработали с банками. А так в текущем режиме дальше мониторим ситуацию».
Кроме того, на согласовании находится постановление правительства области об освобождении от арендных платежей по землям областного фонда. Также отработан вопрос снятия либо продления обязательств по грантам.