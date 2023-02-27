Сбер организовал отдых для детей из приграничных территорий

«Для нас очень важно поддержать семьи с детьми, которые проживают на приграничных территориях, поэтому мы решили сделать для них новогодний подарок — организовать для ребят яркий насыщенный отдых в Артеке — одном из лучших детских лагерей страны. В основе философии корпоративной культуры Сбера всегда стоит внимание к людям и забота о них, поэтому в нынешних условиях мы уделяем особое внимание подрастающему поколению. В следующем году мы расширим поддержку и количество социальных акций для детей из приграничных территорий».