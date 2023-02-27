Родители просят не выгонять выпускников из детсадов летом в Белгороде

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Привычка планировать всё заранее терпит поражение в Белгородской области уже больше года. Уже приближается весна, а белгородцы не могут знать, что ждёт их летом. Так, жители областного центра просят организовать дежурные группы для выпускников садов на это время года. Белгородцы переживают за свои рабочие места и финансовое благополучие: нужно сидеть с ребёнком с мая и неизвестно до какого срока — в возобновление очного обучения в сентябре уже мало кто верит.
Их (детей, — прим. ред.) всё лето нужно куда-то девать, родителю ещё с мая не работать. Это равно гарантии за грань нищеты вылететь.
Василиса, белгородка
Мэр Белгорода Валентин Демидов объявил, что летом работа детсадов будет складываться исходя из решения оперативного штаба области. Но, если будет необходимость, белгородцы смогут заключить договор на посещение их выпускников садика с 1 июня.
Если позволит оперативная обстановка, в городе будут работать школьные лагеря. Будущие первоклассники смогут их посещать. И, очевидно, рано прогнозировать работу школ в сентябре. Давайте дождёмся оперативной обстановки.
Валентин Демидов, мэр Белгорода