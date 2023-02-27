Родители просят не выгонять выпускников из детсадов летом в Белгороде

Привычка планировать всё заранее терпит поражение в Белгородской области уже больше года. Уже приближается весна, а белгородцы не могут знать, что ждёт их летом. Так, жители областного центра просят организовать дежурные группы для выпускников садов на это время года. Белгородцы переживают за свои рабочие места и финансовое благополучие: нужно сидеть с ребёнком с мая и неизвестно до какого срока — в возобновление очного обучения в сентябре уже мало кто верит.