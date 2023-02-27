Работавшего в Белгороде польского священника задержали при наблюдении за объектами МО

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Как стало известно «Бел.Ру» из собственных источников, польского священника Марека Бакежински заставляют покинуть Россию из-за наблюдения за объектами Минобороны РФ. Само происшествие случилось ночью в конце января.
Правоохранители задержали иностранца в военной одежде, который наблюдал за объектами МО РФ при помощи тепловизора. При себе у Бакежински было несколько фонарей, тактический рюкзак, нижнюю часть лица он прикрывал бафом.
Правоохранители уверены, что действия священнослужителя создают угрозу для безопасности страны. В связи с этим Бакежински лишили вида на жительство в РФ и запретили въезд в страну на 50 лет. Ему предписано покинуть страну.
25 января в Сети появились данные о пропаже католического священника. Правозащитники уже тогда говорили о том, что его могла задержать полиция. Вскоре стало известно, что на Бакежински завели административное дело. Согласно документам Белгородского районного суда, ему хотели назначить наказание за мелкое хулиганство.
Также появилась информация, что дело на священника завели за мат в общественном месте. По данным суда, он устроил скандал, «в ходе которого выражался грубой нецензурной бранью».
Католическая епархия заступилась за осуждённого. Генеральный викарий Католической епархии Святого Климента Диогенес Уркиза заявлял, что надеется на то, что Бакежински сможет продолжить служение.
Марек Бакежински — уроженец г. Плоньска (Польша), священник местной религиозной организации «Приход Святых Апостолов Петра и Павла Римско-Католической Церкви г. Белгорода», монах ордена капуцинов. С 2011 года имел вид на жительство в России.