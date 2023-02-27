Последствия обстрела белгородского приграничья попали на фото очевидцев

27 февраля ВСУ обстреляли как минимум шесть населённых пунктов в Белгородской области. Под огнём, помимо Старого Хутора, оказались село Цаповка и хутор Лозовая Рудка Борисовского района, сёла Дроновка и Пороз Грайворонского горокруга, а также Карабаново в Валуйском округе.