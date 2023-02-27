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Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Последствия обстрела белгородского приграничья попали на фото очевидцев

27 февраля 2023, 11:26
Фото: Bel.ru
Под огнём ВСУ был Старый Хутор в Валуйском горокруге. Обошлось без пострадавших, но разрушения есть.
Сюжет
Обстрел

Последствия обстрела села Старый Хутор в Валуйском горокруге можно увидеть на фото. Повреждения получили восемь домовладений. В домах выбило окна, посекло заборы. Пострадала также линия электропередачи.

Фото: Bel.ru

27 февраля ВСУ обстреляли как минимум шесть населённых пунктов в Белгородской области. Под огнём, помимо Старого Хутора, оказались село Цаповка и хутор Лозовая Рудка Борисовского района, сёла Дроновка и Пороз Грайворонского горокруга, а также Карабаново в Валуйском округе.

Напомним, в Шебекинском округе из-за обстрелов за неделю пострадали порядка 70 домов. Восстановить за предыдущую неделю удалось 38 домовладений. В работе пока остаётся 141 дом.

Восемь домов пострадали от обстрела ВСУ в Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Борисовский район#Грайворонский горокруг#Валуйский горокруг#Обстрел#Спецоперация#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Фотофакт#Старый Хутор
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