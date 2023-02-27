Последствия обстрела белгородского приграничья попали на фото очевидцев

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Последствия обстрела села Старый Хутор в Валуйском горокруге можно увидеть на фото. Повреждения получили восемь домовладений. В домах выбило окна, посекло заборы. Пострадала также линия электропередачи.
27 февраля ВСУ обстреляли как минимум шесть населённых пунктов в Белгородской области. Под огнём, помимо Старого Хутора, оказались село Цаповка и хутор Лозовая Рудка Борисовского района, сёла Дроновка и Пороз Грайворонского горокруга, а также Карабаново в Валуйском округе.
Напомним, в Шебекинском округе из-за обстрелов за неделю пострадали порядка 70 домов. Восстановить за предыдущую неделю удалось 38 домовладений. В работе пока остаётся 141 дом.