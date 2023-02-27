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Порядка 70 домов пострадали за неделю от обстрелов в Шебекинском горокруге

27 февраля 2023, 06:52
Фото: Bel.ru
Обстрел Белгородской области, архивное фото
О последствиях украинских обстрелов Шебекинского горокруга во время оперсовещания с правительством Белгородской области рассказал глава муниципалитета Владимир Жданов. По его словам, разрушенных домов с каждой неделей становится всё больше.

По данным Жданова, за последнюю неделю удалось восстановить 38 домовладений, из которых 21 — частный дом, а 17 — квартиры. Тем не менее, в работе у муниципалитета осталось 141 обстрелянное домовладение: только за последнюю неделю от огня ВСУ пострадали ещё 69 домов.

По срокам говорить пока не буду. Планируем за недели три-четыре максимум всё сделать. Единственное — каждую неделю мы прирастаем.
Владимир Жданов

Чиновник отметил, что материалы и ресурсы на ремонт есть, так что муниципалитет будет «не останавливаться и идти вперёд».

Последний раз Шебекинский горокруг попадал под обстрел 26 февраля: тогда ВСУ дважды ударили по Новой Таволжанке, а также по Вознесеновке. В полдень жителей села через сообщения попросили укрыться в безопасном месте. 

Отметим, что село часто становится целью для украинских миномётов и ракетных систем залпового огня. Так, в позапрошлое воскресенье жертвой обстрела стала 12-летняя девочка

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