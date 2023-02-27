Порядка 70 домов пострадали за неделю от обстрелов в Шебекинском горокруге

По данным Жданова, за последнюю неделю удалось восстановить 38 домовладений, из которых 21 — частный дом, а 17 — квартиры. Тем не менее, в работе у муниципалитета осталось 141 обстрелянное домовладение: только за последнюю неделю от огня ВСУ пострадали ещё 69 домов.