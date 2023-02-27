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Published Сегодня, 14:35

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Updated Сегодня, 14:37

Подозреваемого в поджоге общежития в Москве белгородца отправили под арест

27 февраля 2023, 14:35
Фото: 1MI
Уроженца Белгородской области, подозреваемого в поджоге московского общежития, арестовали на два месяца, пишут «Известия». В огне погибли семь человек, двое из них — дети.
Сюжет
Суд

Суд вынес решение отправить под арест до 22 апреля белгородца, которого подозревают в поджоге общежития в центре Москвы. Мужчина свою вину не признал.

Его обвиняют в убийстве двух и более лиц, убийстве малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, убийстве, совершённом общеопасным способом (п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Трагедия произошла 21 февраля. Огонь вспыхнул на улице Международной на пятом этаже здания. В пожаре погибли семь человек, двое из них — малолетние дети. Ещё 11 человек пострадали. Полностью сгорели шесть квартир.

По данным следствия, у подозреваемого были неприязненные отношения с соседями, из-за чего он поджёг вещи в квартире. Мужчину задержали на следующий день.

В поджоге общежития с семью погибшими в центре Москвы подозревают белгородца
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#Ольга Аксёнова#Поджог#Суд#Общежитие#Пожар#Происшествия#Белгород#Белгородская область#Москва
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