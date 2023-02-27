Подозреваемого в поджоге общежития в Москве белгородца отправили под арест

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Суд вынес решение отправить под арест до 22 апреля белгородца, которого подозревают в поджоге общежития в центре Москвы. Мужчина свою вину не признал.
Его обвиняют в убийстве двух и более лиц, убийстве малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, убийстве, совершённом общеопасным способом (п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Трагедия произошла 21 февраля. Огонь вспыхнул на улице Международной на пятом этаже здания. В пожаре погибли семь человек, двое из них — малолетние дети. Ещё 11 человек пострадали. Полностью сгорели шесть квартир.
По данным следствия, у подозреваемого были неприязненные отношения с соседями, из-за чего он поджёг вещи в квартире. Мужчину задержали на следующий день.