Почти 10 млрд рублей потратили на строительство засечной черты в Белгородской области

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Так, на пике работ привлекли 4 200 строителей и 680 единиц техники.
Напомним, что не так давно регион стал лидером по возведению оборонительных сооружений.
Отметим, что на границе Белгородской области подошло к концу строительство «засечной черты» — комплекса оборонительных сооружений, состоящего из противотанковых пирамид, ВОПов, окопов и других объектов. Ход работ курировали губернатор Вячеслав Гладков и его зам Владимир Базаров.
Несмотря на то, что в правительстве региона отказались сообщать подробности о строительстве защитной линии, «Бел.Ру» удалось узнать, какие работы выполнялись по этому направлению. Так, редакция связалась с компанией, нанимавшей стропальщиков.
Также вокруг «засечной черты» возник скандал: очевидцы утверждали, что бюджетников силой сгоняли на границу и заставляли рыть там окопы. В горадминистрации инцидент прокомментировали, назвав случившееся «командировкой».
Отметим, что строить оборонительную линию начали ещё при содействии Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер». Позже наёмники регион покинули.