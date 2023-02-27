Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:00

Published Сегодня, 08:00

Modified Сегодня, 08:02

Updated Сегодня, 08:02

Почти 10 млрд рублей потратили на строительство засечной черты в Белгородской области

27 февраля 2023, 08:00
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
По словам министра строительства Белгородской области Оксаны Козлитиной, мероприятия по организации системы фортификационных сооружений обошлись региону в 9,99 млрд рублей.

Так, на пике работ привлекли 4 200 строителей и 680 единиц техники.
Напомним, что не так давно регион стал лидером по возведению оборонительных сооружений.

Отметим, что на границе Белгородской области подошло к концу строительство «засечной черты» — комплекса оборонительных сооружений, состоящего из противотанковых пирамид, ВОПов, окопов и других объектов. Ход работ курировали губернатор Вячеслав Гладков и его зам Владимир Базаров.

Несмотря на то, что в правительстве региона отказались сообщать подробности о строительстве защитной линии, «Бел.Ру» удалось узнать, какие работы выполнялись по этому направлению. Так, редакция связалась с компанией, нанимавшей стропальщиков.

Также вокруг «засечной черты» возник скандал: очевидцы утверждали, что бюджетников силой сгоняли на границу и заставляли рыть там окопы. В горадминистрации инцидент прокомментировали, назвав случившееся «командировкой».

Отметим, что строить оборонительную линию начали ещё при содействии Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер». Позже наёмники регион покинули. 

Предприятиям АПК возместят ущерб из-за строительства засечной черты на границе
Узнать подробнее
Читайте также:
В белгородском правительстве отказались делиться подробностями по засечной чертеВласти ответили на претензии белгородцев, оказавшихся за засечной чертойОтказаться нереально: бюджетников в Белгороде привлекли к работам на «засечной черте»
#Артем Черненко#Приграничье#Засечная черта#Защита#Спецоперация#Белгородская область#Евгений Пригожин#Оксана Козлитина
Подпишитесь
Восемь домов пострадали от обстрела ВСУ в Белгородской области
Сегодня, 09:35
В мэрии Белгорода назвали имя нового главного архитектора
Сегодня, 08:36
Силовики раскрыли хищение выделенных белгородскому вузу 200 млн рублей
Сегодня, 07:08
В развитие электросетевого комплекса Белгородэнерго вложило 3 млрд рублей
Сегодня, 08:50
«Повредило окна и кровлю». Дыбов — о падении военного самолёта в Белгородской области
Сегодня, 06:24