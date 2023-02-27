Почему продажи в мессенджерах эффективнее рассылок и холодных звонков

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Но реальность такова, что даже если у вас есть номер телефона или электронная почта пользователя, ваш звонок он воспримет как спам, а письмо на почте, вероятно, даже не увидит. Кроме того, из-за большого количества рекламных звонков, пользователи ставят на смартфоны программы определения номера или вовсе не отвечают на звонки с неизвестными номерами.
В чем польза и недостатки холодных звонков и рассылок и почему продавать через мессенджеры эффективнее, рассказали в статье.
По данным исследования LinkedIn, всего 2% холодных звонков заканчиваются какими-либо договоренностями с потенциальным клиентом. Сотрудники отдела продаж тратят большое количество времени на холодные прозвоны, но усилия редко приносят ожидаемый результат. Нужны определенные навыки, чтобы продать товар или услугу даже заинтересованному клиенту, а холодные продажи требуют особого мастерства.
Некоторые специалисты по продажам рассылают электронные письма по холодной базе, так как это занимает меньше времени. Но в холодных продажах все-таки звонки получают преимущество, так как у сотрудника есть минимальная вовлеченность клиента и моментальная обратная связь. Вероятность, что потенциальный клиент откроет письмо от неизвестного отправителя и ответит на него, стремится к нулю.
Низкая конверсия и развитие технологий отодвигают холодные звонки на второй план. Сегодня клиенты все чаще предпочитают общаться с компаниями в текстовых каналах: чате на сайте, мессенджерах и социальных сетях.
Последние исследования WeAreSocial показали, что пользователя проводят в интернете ежедневно не менее 2 часов. Большая часть этого времени приходится на общения в соцсетях и мессенджерах. Звонить и отвечать на звонки многим неудобно, поэтому пользователи и с компаниями связываются в привычной для себя среде — в мессенджерах или через чат на сайте.
Сейчас бизнес может предоставить клиенту на выбор сразу несколько текстовых каналов коммуникации: чат на сайте, Telegram, WhatsApp, ВКонтакте. Рассмотрим ключевые преимущества и недостатки взаимодействия с клиентской аудиторией через мессенджеры, иначе говоря мессенджер-маркетинга.
Преимущества:
Недостатки:
Главная проблема бизнеса — большое количество каналов и хаос в обработке входящих сообщений. Избежать потери заявок и клиентов поможет агрегатор мессенджеров и социальных сетей. Например, омниканальная платформа Umnico собирает в одном окне все сообщения из разных каналов. К платформе подключаются операторы и сотрудники отдела продаж, им выдается необходимый уровень доступа, и все работают в едином пространстве. Не нужно сообщать пароли к социальным сетям компании и каждый раз менять настройки безопасности после ухода сотрудника.
Операторы могут просматривать историю переписки, оставлять теги и комментарии друг другу, ставить задачи, создавать шаблоны для быстрых ответов, распределять обращения по воронке продаж. Другими словами, Umnico предоставляет функционал CRM для мессенджеров и социальных сетей.
Вы также сможете автоматизировать некоторые задачи и снять с сотрудников рутинные задачи. Например, автоматические триггерные сообщения будут уведомлять клиентов о статусе заказа или доставки, а еще можно настроить автоматическое распределение заявок между операторами. Это помогает освободить время на непосредственную работу с клиентами и продажи.
Голосовая и текстовая коммуникация с клиентами не противоречат, а скорее дополняют друг друга. Вы можете разделить сотрудников на тех, кто отвечает на звонки и тех, кто общается в мессенджерах и чатах, или обучить продажам и поддержке в любых каналах. Сделать коммуникации прозрачными и структурированными, контролировать работу сотрудников, анализировать обращения и выставлять грамотные показатели эффективности поможет агрегатор мессенджеров и социальных сетей.
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