Почему продажи в мессенджерах эффективнее рассылок и холодных звонков

Но реальность такова, что даже если у вас есть номер телефона или электронная почта пользователя, ваш звонок он воспримет как спам, а письмо на почте, вероятно, даже не увидит. Кроме того, из-за большого количества рекламных звонков, пользователи ставят на смартфоны программы определения номера или вовсе не отвечают на звонки с неизвестными номерами.