Петров покинул свой пост в «Монако»

Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на официальный сайт команды.
Петров также сложил с себя полномочия представителя команды в Европейской ассоциации клубов. Президент клуба Дмитрий Рыболовлев отставки принял. На обеих должностях Петрова сменил Хуан Сартори.
В новый состав административного совета вошли гендиректор «Монако» Бен Ламбрехт и советник президента Стефан Моранди. Новым вице-президентом выбрана Екатерина Сартори-Рыболовлева, которая входит в административный совет с 2011 года.