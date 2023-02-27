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Posted Сегодня, 18:33

Published Сегодня, 18:33

Modified Сегодня, 18:33

Updated Сегодня, 18:33

Петров покинул свой пост в «Монако»

Сегодня, 18:33
Вице-президент административного совета футбольного клуба «Монако» Олег Петров подал в отставку.

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на официальный сайт команды.

Петров также сложил с себя полномочия представителя команды в Европейской ассоциации клубов. Президент клуба Дмитрий Рыболовлев отставки принял. На обеих должностях Петрова сменил Хуан Сартори.

В новый состав административного совета вошли гендиректор «Монако» Бен Ламбрехт и советник президента Стефан Моранди. Новым вице-президентом выбрана Екатерина Сартори-Рыболовлева, которая входит в административный совет с 2011 года.

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