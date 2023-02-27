Оперсовещание правительства Белгородской области проходит без Вячеслава Гладкова

В больницу Вячеслав Гладков попал пару дней назад. Гладков отмечал, что ничего критичного с его здоровьем не случилось. Сегодня утром, 27 февраля, губернатор сообщил, что ему намного лучше, но врачи пока не отпускают его из больницы.