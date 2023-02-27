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Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Оперсовещание правительства Белгородской области проходит без Вячеслава Гладкова

27 февраля 2023, 06:21
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Губернатор уже несколько дней находится в больнице.

В больницу Вячеслав Гладков попал пару дней назад. Гладков отмечал, что ничего критичного с его здоровьем не случилось. Сегодня утром, 27 февраля, губернатор сообщил, что ему намного лучше, но врачи пока не отпускают его из больницы.

Еженедельное оперативное совещание правительства области сегодня проходит без Вячеслава Гладкова. Совещание проводит руководитель администрации губернатора Иван Будлов.

Напомним, что сообщать о болезни Вячеслав Гладков изначально не собирался, но после публикации информации в интернете об отравлении решил всех успокоить.

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#Госпитализация#Совещание#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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