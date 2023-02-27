Обстрелы, новый главный архитектор в Белгороде и траты на засечную черту: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Очередные обстрелы
Как минимум семь белгородских сёл и хуторов попали под обстрел ВСУ 27 февраля. В Грайворонском горокруге дважды атаковали сёла Дроновка и Пороз. Под ударом сегодня оказалось и село Сподарюшино.
В первой половине дня под обстрел попали село Цаповка и хутор Лозовая Рудка Борисовского района. Также известно, что ВСУ обстреливали село Карабаново Валуйского горокруга. Местные жители получили соответствующую СМС-рассылку от РСЧС.
Ещё в Валуйском округе под удар попало село Старый Хутор. Повреждения получили восемь домов. В домовладениях выбило окна и посекло заборы. Среди жителей пострадавших нет.
Назначение в мэрии
Главой управления архитектуры и градостроительства в администрации Белгорода стал Тимур Валеев. До своего назначения чиновник работал заместителем начальника.
Валеев заменил Сергея Киселёва, уволившегося в ноябре 2022 года. Киселёв занял пост начальника указанного ведомства в Ялте. Чиновник работал в белгородском управлении с 2017 года.
Траты на засечную черту
Строительство системы фортификационных сооружений обошлось региону в 9,99 млрд рублей, рассказала министр строительства региона Оксана Козлитина. На пике работ на объекте трудились 4,2 тыс. строителей. Также задействовали 680 единиц техники.
Ранее Белгородская область стала лидером по возведению оборонительных сооружений. Они состоят из пирамид, ВОПов, окопов и ряда других объектов. Строительство уже подошло к концу.