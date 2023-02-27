Обряд с куриными яйцами оставил пожилую белгородку без денег на похороны

Лжецелительница «сняла порчу» с пожилой белгородки за 300 тысяч рублей

Жительница Старого Оскола поверила, что на неё наложили порчу, и отдала лжецелительнице 300 тысяч рублей. В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что для обряда подозреваемая использовала не только деньги, но и куриные яйца.