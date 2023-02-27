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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Обряд с куриными яйцами оставил пожилую белгородку без денег на похороны

27 февраля 2023, 11:52
Фото: 1MI

Лжецелительница «сняла порчу» с пожилой белгородки за 300 тысяч рублей

Жительница Старого Оскола поверила, что на неё наложили порчу, и отдала лжецелительнице 300 тысяч рублей. В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что для обряда подозреваемая использовала не только деньги, но и куриные яйца.

Пожилые люди часто становятся жертвами разного рода мошеннических схем. Не стала исключением история из Старого Оскола.

Там 73-летняя пенсионерка встретила 47-летнюю местную жительницу, которая легко вошла в доверие к пожилой женщине. Новая знакомая заявила, что на пострадавшую наложили порчу.

Для её снятия лжецелительница использовала обряд с куриными яйцами и купюрами. За столь сомнительную услугу пенсионерка передавала ей деньги. В общей сложности она отдала 300 тысяч рублей, которые откладывала на похороны.

О произошедшем узнал сын пожилой женщины и убедил её обратиться в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы. Оскольчанку пока заключили под стражу.

Лишиться денег пенсионер может не только при общении с лжецелителями, но и после звонков телефонных мошенников. Они рассказывают пожилому человеку об аварии с участием родных и вымогают деньги.

Мошенники вымогают деньги у пенсионеров Белгорода по стационарным телефонам
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