Обряд с куриными яйцами оставил пожилую белгородку без денег на похороны

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Пожилые люди часто становятся жертвами разного рода мошеннических схем. Не стала исключением история из Старого Оскола.
Там 73-летняя пенсионерка встретила 47-летнюю местную жительницу, которая легко вошла в доверие к пожилой женщине. Новая знакомая заявила, что на пострадавшую наложили порчу.
Для её снятия лжецелительница использовала обряд с куриными яйцами и купюрами. За столь сомнительную услугу пенсионерка передавала ей деньги. В общей сложности она отдала 300 тысяч рублей, которые откладывала на похороны.
О произошедшем узнал сын пожилой женщины и убедил её обратиться в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы. Оскольчанку пока заключили под стражу.
Лишиться денег пенсионер может не только при общении с лжецелителями, но и после звонков телефонных мошенников. Они рассказывают пожилому человеку об аварии с участием родных и вымогают деньги.