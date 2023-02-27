Не могут вылезти из окопов: что происходит с животными в белгородском пограничье

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Смецкой и его компания занимаются выращиванием сельскохозяйственных культур, таких как подсолнечник и соя. Поля агронома граничат с Украиной: в последнее время из-за участившихся обстрелов вести хозяйство стало очень проблематично.
Неприятностей добавило то, что построенная зимой засечная черта «отрезала» от Смецкого две трети хозяйства: к 2400 гектарам земли агроном не имеет доступа.
Засечная черта прошла непосредственно по нашим полям. Угробили всё, раскопали. Приехали с администрации, поставили перед фактом, где пройдёт, — и всё.
Иван Смецкой
Кроме того, мужчине стало известно, что в некоторые окопы на его территории стали забредать дикие животные. Сам Смецкой их не видел: последний раз поля он посещал тогда, когда пытался подавать заявление о возмещении убытков из-за строительства засечной черты ответственным за АПК в Шебекинском горокруге.
Про животных в окопах я только слышал. Рассказывал о них мне глава поселения. Дикие животные, такие как косуля, кабан, заяц, попадают в окопы, а вылезти не могут. Не знаю, что с ними потом происходит. Но, наверное, они там так и умирают от голода. Лично я сам ничего не видел, подтвердить не могу. Но слышал.
Иван Смецкой
Ситуация в приграничной зоне в целом сложная. Так, агроном однажды попал с рабочими под обстрел: в этот момент по рации, по словам мужчины, было слышно английскую речь. Смецкой в целом пока не очень понимает, как продолжать работать в таких условиях — на поля рабочих просто не пускают пограничники. Подробнее — в материале «Бел.Ру».