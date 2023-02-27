Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Не могут вылезти из окопов: что происходит с животными в белгородском пограничье

27 февраля 2023, 13:07
Фото: 1MI

Окопы засечной черты в белгородском приграничье могут быть опасными для животных

Агроном из Белгородской области рассказал «Бел.Ру» о непростой ситуации в приграничной зоне. По словам Ивана Смецкого, некоторые животные забредают в окопы и там застревают.

Смецкой и его компания занимаются выращиванием сельскохозяйственных культур, таких как подсолнечник и соя. Поля агронома граничат с Украиной: в последнее время из-за участившихся обстрелов вести хозяйство стало очень проблематично.

Неприятностей добавило то, что построенная зимой засечная черта «отрезала» от Смецкого две трети хозяйства: к 2400 гектарам земли агроном не имеет доступа.

Засечная черта прошла непосредственно по нашим полям. Угробили всё, раскопали. Приехали с администрации, поставили перед фактом, где пройдёт, — и всё.
Иван Смецкой

Кроме того, мужчине стало известно, что в некоторые окопы на его территории стали забредать дикие животные. Сам Смецкой их не видел: последний раз поля он посещал тогда, когда пытался подавать заявление о возмещении убытков из-за строительства засечной черты ответственным за АПК в Шебекинском горокруге. 

Про животных в окопах я только слышал. Рассказывал о них мне глава поселения. Дикие животные, такие как косуля, кабан, заяц, попадают в окопы, а вылезти не могут. Не знаю, что с ними потом происходит. Но, наверное, они там так и умирают от голода. Лично я сам ничего не видел, подтвердить не могу. Но слышал.
Иван Смецкой

Ситуация в приграничной зоне в целом сложная. Так, агроном однажды попал с рабочими под обстрел: в этот момент по рации, по словам мужчины, было слышно английскую речь. Смецкой в целом пока не очень понимает, как продолжать работать в таких условиях — на поля рабочих просто не пускают пограничники. Подробнее — в материале «Бел.Ру».

Две трети за засечной чертой: белгородский агроном рассказал о работе в приграничье
Узнать подробнее
Читайте также:
«Слышал английскую речь». Белгородский агроном рассказал об обстрелах пограничьяПредприятиям АПК возместят ущерб из-за строительства засечной черты на границе26 белгородских приграничных предприятий не смогут приступить к полевым работам
#Артем Черненко#Приграничье#Животные#Окопы#Агроном#Спецоперация#Эксклюзив#Белгородская область
Подпишитесь
Две трети за засечной чертой: белгородский агроном рассказал о работе в приграничье
Сегодня, 11:36
В Белгородской области предложили оборудовать свою «Аллею ангелов»
Сегодня, 13:47
ВСУ возобновили обстрел Белгородской области
Сегодня, 12:59
«Слышал английскую речь». Белгородский агроном рассказал об обстрелах пограничья
Сегодня, 12:15
Великий пост в 2023-м году: разбираем правила питания
Сегодня, 11:13
Работавшего в Белгороде польского священника задержали при наблюдении за объектами МО
Сегодня, 12:53