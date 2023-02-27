Не могут вылезти из окопов: что происходит с животными в белгородском пограничье

Ситуация в приграничной зоне в целом сложная. Так, агроном однажды попал с рабочими под обстрел: в этот момент по рации, по словам мужчины, было слышно английскую речь. Смецкой в целом пока не очень понимает, как продолжать работать в таких условиях — на поля рабочих просто не пускают пограничники. Подробнее — в материале «Бел.Ру».