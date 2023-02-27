На зловонные запахи чаще всего жалуются жители двух городов Белгородской области

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
По данным чиновницы, на 1 января 2023 года на территории Белгородской области более 200 организованных источников, которые осуществляют выбросы дурнопахнущих веществ в атмосферу. Основные из них — промышленные предприятия, очистные сооружения водоканалов и животноводческие комплексы.
Щедрина также добавила, что, судя по анализу поступления жалоб, большая часть всех обращений приходится на Белгород и Старооскольский горокруг. Часть обращений носят систематический характер, а ряд не получают подтверждения.
Также анализ показал, что в целом количество жалоб по области в 2022 году сократилось более чем на 49%. Отмечается незначительное увеличение только на территории Шебекинского и Яковлевского горокругов.
Неприятный запах распространяется от животноводческих объектов и связан с аномально высокой температурой воздуха, которая установилась на территории региона.
Юлия Щедрина
Чтобы снизить количество неприятных запахов, на площадках животноводческих предприятий будут использовать биопрепараты для ускорения переработки навоза.
Уже ряд предприятий использует данный препарат и подтверждает положительный эффект от его применения.
Юлия Щедрина
Также Щедрина отметила, что ведётся работа по проектированию санитарно-защитных зон. Этим занимается региональное управление Роспотребнадзора.