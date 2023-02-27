Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

На зловонные запахи чаще всего жалуются жители двух городов Белгородской области

27 февраля 2023, 09:42
Об этом сообщила замгубернатора Юлия Щедрина в ходе оперативного совещания. Она добавила, что некоторые жалобы систематические, а часть из них не получают подтверждения.

По данным чиновницы, на 1 января 2023 года на территории Белгородской области более 200 организованных источников, которые осуществляют выбросы дурнопахнущих веществ в атмосферу. Основные из них — промышленные предприятия, очистные сооружения водоканалов и животноводческие комплексы.

Щедрина также добавила, что, судя по анализу поступления жалоб, большая часть всех обращений приходится на Белгород и Старооскольский горокруг. Часть обращений носят систематический характер, а ряд не получают подтверждения.

Также анализ показал, что в целом количество жалоб по области в 2022 году сократилось более чем на 49%. Отмечается незначительное увеличение только на территории Шебекинского и Яковлевского горокругов.

Неприятный запах распространяется от животноводческих объектов и связан с аномально высокой температурой воздуха, которая установилась на территории региона.
Юлия Щедрина

Чтобы снизить количество неприятных запахов, на площадках животноводческих предприятий будут использовать биопрепараты для ускорения переработки навоза.

Уже ряд предприятий использует данный препарат и подтверждает положительный эффект от его применения.
Юлия Щедрина

Также Щедрина отметила, что ведётся работа по проектированию санитарно-защитных зон. Этим занимается региональное управление Роспотребнадзора.

Надпись «кино» и зловонные запахи: как выглядит один из подвалов-укрытий в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы пожаловались на зловонный запах собачьего кормаАварийная служба обещала, но не устранила зловонный ручей из выгребной ямы в СавиноЖители мкрн Савино в Белгороде просят убрать зловонную выгребную яму с улицы
#Кристина Семенчук#Загрязнение#Воздух#Атмосфера#Жалобы#Свинокомплексы#Белгородская область#Юлия Щедрина#Общество
Подпишитесь
Восемь домов пострадали от обстрела ВСУ в Белгородской области
Сегодня, 09:35
В мэрии Белгорода назвали имя нового главного архитектора
Сегодня, 08:36
Силовики раскрыли хищение выделенных белгородскому вузу 200 млн рублей
Сегодня, 07:08
В развитие электросетевого комплекса Белгородэнерго вложило 3 млрд рублей
Сегодня, 08:50
«Повредило окна и кровлю». Дыбов — о падении военного самолёта в Белгородской области
Сегодня, 06:24
Почти 10 млрд рублей потратили на строительство засечной черты в Белгородской области
Сегодня, 08:00