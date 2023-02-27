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На масленичной неделе белгородский ЗАГС поженил три пары за 60

27 февраля 2023, 14:17
Фото: 1MI
Всего за неделю Масленицы в Белгородской области свадьбу сыграли 150 пар. В трёх из них женихам и невестам исполнилась по 60 лет, сообщила глава регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко.

В Белгородской области за масленичную неделю зарегистрировали 150 браков. Из них в трёх новых семьях невестам и женихам исполнилось по 60 лет. В одном браке жених перешагнул отметку в 70 лет.

Интересно, что больше всего невест было в возрасте от 25 до 29 лет, а женихов — от 18 до 24 лет.

Ко Дню всех влюблённых в белгородском доме-интернате для престарелых и инвалидов состоялась свадебная церемония 77-летней Веры Михайловны и 85-летнего Александра Федотовича. Они познакомились в 2019 году и вместе участвовали в конкурсах и пели в ансамбле.

В минувшем году рекордсменами области стали 92-летний жених, а также 88-летняя невеста.

Рекорды Белгородской области 2022 года: ребёнок в 540 грамм и 92-летний жених
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#Ольга Аксёнова#Брак#Свадьба#Возрастные пары#Масленица#Загс#Общество#Белгородская область
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