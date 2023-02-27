На масленичной неделе белгородский ЗАГС поженил три пары за 60

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
В Белгородской области за масленичную неделю зарегистрировали 150 браков. Из них в трёх новых семьях невестам и женихам исполнилось по 60 лет. В одном браке жених перешагнул отметку в 70 лет.
Интересно, что больше всего невест было в возрасте от 25 до 29 лет, а женихов — от 18 до 24 лет.
Ко Дню всех влюблённых в белгородском доме-интернате для престарелых и инвалидов состоялась свадебная церемония 77-летней Веры Михайловны и 85-летнего Александра Федотовича. Они познакомились в 2019 году и вместе участвовали в конкурсах и пели в ансамбле.
В минувшем году рекордсменами области стали 92-летний жених, а также 88-летняя невеста.