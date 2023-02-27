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Модульбанк оказывает содействие селлерам при закупках в Киргизии и Узбекистане

27 февраля 2023, 06:50
Фото: piqsels.com
Модульбанк предлагает услугу по сопровождению закупок одежды, обуви, аксессуаров, текстиля в Киргизии и Узбекистане. Этот сервис может быть полезным для продавцов на маркетплейсах и доступен в рамках селлер-тарифов.

Сообщается, что банк, привлекая проверенных партнеров, ведет переговоры с местными производителями, а также помогает найти надежное производство и проконтролировать качество товара. Об этом информирует Newsnn.ru.

Павел Семенов, председатель правления Модульбанка, отметил, что Узбекистан и Киргизия сейчас активно наращивают производственные мощности, становясь для селлеров на маркетплейсах ключевыми поставщиками. Однако при этом у восточных предпринимателей особый менталитет. Они не любят торопиться, предпочитая переговоры при личной встрече решению вопросов по телефону или в электронной переписке. Клиенты, которые не готовы ехать в регион лично, могут столкнуться с трудностями при ведении там бизнеса.

Впрочем, теперь команда партнеров Модульбанка предлагает целиком взять на себя сопровождение закупок. Менеджер лично осмотрит фабрики, производства, цеха, склады, оценит чистоту, подвижность склада, наличие оборудования в помещениях и запасов сырья. Также он установит, сколько времени требуется для закупки необходимых материалов, фурнитуры, аксессуаров, узнает, с какими производителями тканей и ниток работает фабрика. Далее менеджер изучит процесс разработки моделей, запросит образцы материалов и готовых изделий, оценит портфель клиентов и поможет предпринимателю выбрать производство.

Далее представитель Модульбанка окажет закупщикам помощь в заключении сделки на максимально выгодных для них условиях, а перед отгрузкой товара проверит изделия на соответствие стандартам качества и техзаданию, включая соответствие требованиям внешнего вида, цветности, размерности. Также он проконтролирует количество и вес товара, наличие упаковки, маркировки и отгрузочных документов.

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