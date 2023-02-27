Модульбанк оказывает содействие селлерам при закупках в Киргизии и Узбекистане

Павел Семенов, председатель правления Модульбанка, отметил, что Узбекистан и Киргизия сейчас активно наращивают производственные мощности, становясь для селлеров на маркетплейсах ключевыми поставщиками. Однако при этом у восточных предпринимателей особый менталитет. Они не любят торопиться, предпочитая переговоры при личной встрече решению вопросов по телефону или в электронной переписке. Клиенты, которые не готовы ехать в регион лично, могут столкнуться с трудностями при ведении там бизнеса.