Модульбанк оказывает содействие селлерам при закупках в Киргизии и Узбекистане

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
Сообщается, что банк, привлекая проверенных партнеров, ведет переговоры с местными производителями, а также помогает найти надежное производство и проконтролировать качество товара. Об этом информирует Newsnn.ru.
Павел Семенов, председатель правления Модульбанка, отметил, что Узбекистан и Киргизия сейчас активно наращивают производственные мощности, становясь для селлеров на маркетплейсах ключевыми поставщиками. Однако при этом у восточных предпринимателей особый менталитет. Они не любят торопиться, предпочитая переговоры при личной встрече решению вопросов по телефону или в электронной переписке. Клиенты, которые не готовы ехать в регион лично, могут столкнуться с трудностями при ведении там бизнеса.
Впрочем, теперь команда партнеров Модульбанка предлагает целиком взять на себя сопровождение закупок. Менеджер лично осмотрит фабрики, производства, цеха, склады, оценит чистоту, подвижность склада, наличие оборудования в помещениях и запасов сырья. Также он установит, сколько времени требуется для закупки необходимых материалов, фурнитуры, аксессуаров, узнает, с какими производителями тканей и ниток работает фабрика. Далее менеджер изучит процесс разработки моделей, запросит образцы материалов и готовых изделий, оценит портфель клиентов и поможет предпринимателю выбрать производство.
Далее представитель Модульбанка окажет закупщикам помощь в заключении сделки на максимально выгодных для них условиях, а перед отгрузкой товара проверит изделия на соответствие стандартам качества и техзаданию, включая соответствие требованиям внешнего вида, цветности, размерности. Также он проконтролирует количество и вес товара, наличие упаковки, маркировки и отгрузочных документов.