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Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Митинг-концерт в «Лужниках» получил положительные отзывы у большинства россиян

Сегодня, 15:12
Митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества, прошедший на центральном стадионе Москвы «Лужники» 22 февраля 2023 года, получил высокую оценку россиян.

Это следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Опрос показал, что большинство россиян (78%) были осведомлены о мероприятии, и у тех, кто слышал или знал о нем, в основном (65% в данной группе) он вызвал положительные эмоции, 12% отметили, что испытали отрицательные эмоции, а 11% — нейтральные. Более 67% россиян, которые знали о митинге-концерте, описали свое впечатление от него как положительное, пишет РИА Новости.

Исследование также показало, что россияне высоко оценивают значимость подобных мероприятий. 79% опрошенных считают митинг-концерт значимым для участников военной операции, а 76% полагают, что такое мероприятие следовало проводить. Только 14% считают концерт незначимым для участников СВО и членов их семей, а 16% склоняются к тому, что следовало отказаться от его проведения.

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