Митинг-концерт в «Лужниках» получил положительные отзывы у большинства россиян

Опрос показал, что большинство россиян (78%) были осведомлены о мероприятии, и у тех, кто слышал или знал о нем, в основном (65% в данной группе) он вызвал положительные эмоции, 12% отметили, что испытали отрицательные эмоции, а 11% — нейтральные. Более 67% россиян, которые знали о митинге-концерте, описали свое впечатление от него как положительное, пишет РИА Новости.