Митинг-концерт в «Лужниках» получил положительные отзывы у большинства россиян

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Это следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
Опрос показал, что большинство россиян (78%) были осведомлены о мероприятии, и у тех, кто слышал или знал о нем, в основном (65% в данной группе) он вызвал положительные эмоции, 12% отметили, что испытали отрицательные эмоции, а 11% — нейтральные. Более 67% россиян, которые знали о митинге-концерте, описали свое впечатление от него как положительное, пишет РИА Новости.
Исследование также показало, что россияне высоко оценивают значимость подобных мероприятий. 79% опрошенных считают митинг-концерт значимым для участников военной операции, а 76% полагают, что такое мероприятие следовало проводить. Только 14% считают концерт незначимым для участников СВО и членов их семей, а 16% склоняются к тому, что следовало отказаться от его проведения.