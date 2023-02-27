Минпросвещения и «Диалог» представят методику ведения образцового госпаблика

По его мнению, при помощи социальных сетей формируется комфортная и безопасная интернет-среда для учеников, их семей и преподавателей. Однако публикаций, содержащих лишь официальную информацию, уже недостаточно. Нужно подходить к этому процессу творчески, вовлекая в него заинтересованную молодежь: как учащихся, так и молодых педагогов.