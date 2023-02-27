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Published Сегодня, 16:15

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Минпросвещения и «Диалог» представят методику ведения образцового госпаблика

27 февраля 2023, 16:15
Фото: pxhere.com
На экспертном совете «Диалога» специалисты обсуждали развитие официальных интернет-пабликов учреждений сферы образования. Представители органов власти, педагоги и школьники-активисты обозначили ряд проблемных моментов и способы их устранения.

Среди ключевых тем — мотивация администраторов и разработка вовлекающего контента.

Госпаблики учреждений образовательной сферы входят в число наиболее популярных категорий официальных страниц у пользователей. Заместитель главы Минпросвещения РФ Александр Бугаев отметил, что ведение таких страниц стало незаменимым инструментом для представления учебного заведения в интернете и проводимой им воспитательной работы. Об этом информирует newsnn.ru.

По его мнению, при помощи социальных сетей формируется комфортная и безопасная интернет-среда для учеников, их семей и преподавателей. Однако публикаций, содержащих лишь официальную информацию, уже недостаточно. Нужно подходить к этому процессу творчески, вовлекая в него заинтересованную молодежь: как учащихся, так и молодых педагогов.

По информации VK, количество госпабликов учреждений образовательной сферы в настоящий момент превышает 64 тысячи. Рустам Хайбуллов, вице-президент по стратегическим проектам VK, считает, что можно сделать официальные страницы учреждений еще полезнее, чему активно способствует сама соцсеть.

Он пояснил, что сообщества VK подстраиваются под запросы и потребности аудитории. Соцсеть предоставляет пабликам множество инструментов для вовлечения, позволяющих сделать контент в сообществе более интересным для пользователей. В их числе — опросы, видео, прямые линии и клипы.

АНО «Диалог Регионы», являющаяся координатором проекта по развитию госпабликов, внесет разработанные рекомендации в образовательные программы для администраторов. По словам Андрея Цепелева, заместителя главы АНО «Диалог Регионы», работа с госпабликами играет большую роль в развитии сферы образования. Он отметил, что вместе с Минпросвещения вскоре будет разработана методика ведения образцового госпаблика.

По завершении экспертного совета участники договорились, что в рекомендации для образовательных учреждений будут внесены механизмы мотивирования сотрудников, привлечения молодежи к производству контента, созданию рубрик и тематических линий.

Готовый документ для учреждений сферы образования планируется опубликовать уже весной текущего года.

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