Минпросвещения и «Диалог» представят методику ведения образцового госпаблика

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
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Среди ключевых тем — мотивация администраторов и разработка вовлекающего контента.
Госпаблики учреждений образовательной сферы входят в число наиболее популярных категорий официальных страниц у пользователей. Заместитель главы Минпросвещения РФ Александр Бугаев отметил, что ведение таких страниц стало незаменимым инструментом для представления учебного заведения в интернете и проводимой им воспитательной работы. Об этом информирует newsnn.ru.
По его мнению, при помощи социальных сетей формируется комфортная и безопасная интернет-среда для учеников, их семей и преподавателей. Однако публикаций, содержащих лишь официальную информацию, уже недостаточно. Нужно подходить к этому процессу творчески, вовлекая в него заинтересованную молодежь: как учащихся, так и молодых педагогов.
По информации VK, количество госпабликов учреждений образовательной сферы в настоящий момент превышает 64 тысячи. Рустам Хайбуллов, вице-президент по стратегическим проектам VK, считает, что можно сделать официальные страницы учреждений еще полезнее, чему активно способствует сама соцсеть.
Он пояснил, что сообщества VK подстраиваются под запросы и потребности аудитории. Соцсеть предоставляет пабликам множество инструментов для вовлечения, позволяющих сделать контент в сообществе более интересным для пользователей. В их числе — опросы, видео, прямые линии и клипы.
АНО «Диалог Регионы», являющаяся координатором проекта по развитию госпабликов, внесет разработанные рекомендации в образовательные программы для администраторов. По словам Андрея Цепелева, заместителя главы АНО «Диалог Регионы», работа с госпабликами играет большую роль в развитии сферы образования. Он отметил, что вместе с Минпросвещения вскоре будет разработана методика ведения образцового госпаблика.
По завершении экспертного совета участники договорились, что в рекомендации для образовательных учреждений будут внесены механизмы мотивирования сотрудников, привлечения молодежи к производству контента, созданию рубрик и тематических линий.
Готовый документ для учреждений сферы образования планируется опубликовать уже весной текущего года.