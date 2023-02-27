Мэрия Белгорода полностью выкупила «Мастерславль»

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
По официальной информации, доля участия города Белгорода в АО «Мастерславль-Белгород» изменена с 26% до 100% согласно решению горсовета от 19 июля 2022 года. В мэрии «Бел.Ру» также добавили, что на данный момент выкуп акций произведён в полном объёме.
При этом на вопрос о стоимости акций городские власти решили не отвечать. Также не ответили в мэрии и об источниках финансирования, из которых были выделены средства на покупку акций.
Напомним, ранее сообщалось, что администрация Белгорода планировала приобрести долю основного учредителя «Мастерславля» (ГК «Агро-Белогорье») по рыночной цене. Планировалось, что выкуп обойдётся в более 281 млн рублей. Деньги на эти цели должны были выделить из городского бюджета.