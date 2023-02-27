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Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Мэрия Белгорода полностью выкупила «Мастерславль»

27 февраля 2023, 12:39
Фото: Сообщество "Детский город мастеров Мастерславль" во "ВКонтакте"
Город мастеров в областном центре теперь принадлежит мэрии Белгорода на 100%. Об этом «Бел.Ру» сообщили в горадминистрации.

По официальной информации, доля участия города Белгорода в АО «Мастерславль-Белгород» изменена с 26% до 100% согласно решению горсовета от 19 июля 2022 года. В мэрии «Бел.Ру» также добавили, что на данный момент выкуп акций произведён в полном объёме.

При этом на вопрос о стоимости акций городские власти решили не отвечать. Также не ответили в мэрии и об источниках финансирования, из которых были выделены средства на покупку акций.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация Белгорода планировала приобрести долю основного учредителя «Мастерславля» (ГК «Агро-Белогорье») по рыночной цене. Планировалось, что выкуп обойдётся в более 281 млн рублей. Деньги на эти цели должны были выделить из городского бюджета.

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