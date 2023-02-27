Корпорация МСП даст малому и среднему бизнесу льготный лизинг на 2,4 млрд руб

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
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Updated Сегодня, 08:06
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич назвал условия лизинга: отечественное оборудование можно взять под 6% годовых, зарубежное — под 8% (при сумме от 500 000 до 50 миллионов рублей). Об этом пишет ria.ru.
Исаевич считает реализацию программы льготного лизинга одной из мер поддержки, предоставляемой властями субъектам малого и среднего бизнеса в рамках воплощения в жизнь нацпроекта по поддержке МСП.
Льготный лизинг дал возможность российским бизнесменам на выгодных условиях покупать нужное оборудование, расширять производство и создавать дополнительное рабочие места. Такой подход в целом придаст импульс развитию МСП-сферы, сказал Исаевич.
Условия программы «Приоритет+» предусматривают, что лизинг по льготной ставке доступен лишь на новое производственное оборудование. Если есть поручительства региональных гарантийных организаций, сумма аванса может начинаться от 0%. Период льготного лизинга составляет от 13 месяцев до семи лет. Для коммерсантов предусмотрен индивидуальный график платежей, возможно и с отсрочкой. Кроме того, Корпорация МСП собирается запустить лизинг с лимитом до 100 миллионов рублей по программе «Приоритет».
Гендиректор Корпорации МСП подчеркнул, что в рамках этой программы станут привлекать финансирование из внешних источников. В результате получится оказать поддержку на общую сумму 7,1 миллиарда рублей. Помощь распространяется и на средний бизнес. Ставки по программе «Приоритет» не превысят 6% плюс ключевая ставка Центробанка — для среднего бизнеса (лимит до 100 миллионов рублей), 7% плюс ключевая ставка — для малого бизнеса и 7,5% плюс ключевая ставка Центробанка — для микробизнеса (лимит до 50 миллионов рублей).
На цифровой платформе МСП.РФ запущен специальный сервис для приема заявок на получение лизинга. За счет расширения функционала платформы бизнесмены имеют возможность отправить полную анкету и в режиме онлайн подать нужную документацию. Часть сведений по умолчанию заполнится из цифрового профиля коммерсанта. Проверка на стоп-факторы и корректность ввода будет проводиться автоматически, как и расчет общей суммы финансирования.