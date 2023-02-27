Корпорация МСП даст малому и среднему бизнесу льготный лизинг на 2,4 млрд руб

Условия программы «Приоритет+» предусматривают, что лизинг по льготной ставке доступен лишь на новое производственное оборудование. Если есть поручительства региональных гарантийных организаций, сумма аванса может начинаться от 0%. Период льготного лизинга составляет от 13 месяцев до семи лет. Для коммерсантов предусмотрен индивидуальный график платежей, возможно и с отсрочкой. Кроме того, Корпорация МСП собирается запустить лизинг с лимитом до 100 миллионов рублей по программе «Приоритет».