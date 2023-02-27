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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Какой будет погода в последний день зимы в Белгородской области

27 февраля 2023, 15:03
Фото: 1MI

Гололёд и небольшой снег ожидают белгородцев 28 февраля

В последний день февраля синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью местами пройдёт небольшой снег. Прогноз погоды опубликовали в региональном ГУ МЧС.
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Погода

В последний день февраля в Белгородской области в регионе будет переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днём без существенных осадков. На дорогах ожидается гололедица. В ночное время температура может упасть до -8 °С. Днём от -4 °С до +1 °С.

В Белгороде ночью -5 °С и без осадков. Днём ожидается до -1 °С. Ночью 1 марта -4 °С и без осадков. Днём пройдёт мокрый снег, потеплеет до +1 °С. 2 марта в областном центре обещают -4 °С ночью, без осадков. Днём +1 °С и мокрый снег.

В пятницу, 3 марта, без осадков. Небольшой мороз до -1 °С в ночное время. Днём обещают +2 °С. В выходные в Белгороде ожидается мокрый снег.

Февраль в Белгородской области закончится мокрым снегом и плюсовой температурой
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Снег#Мороз#Гололедица
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