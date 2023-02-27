Из-за ямы на дороге в Белгороде образовалась очередь из машин с пробитыми колёсами

Чуть позже эти же данные подтвердили и в мэрии. Со слов представителей горадминистрации, инспекторы ГИБДД оформили только один протокол. Официальных данных о других пострадавших авто они не зафиксировали. Контроль за своевременным ямочным ремонтом на этом и других участках автодорог усилят, заключили чиновники