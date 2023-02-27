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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Из-за ямы на дороге в Белгороде образовалась очередь из машин с пробитыми колёсами

27 февраля 2023, 08:03
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
Одна машина пробила колесо в районе ботанического сада, однако из-за этого на дороге встали несколько автомобилей. В мэрии заявили, что Белгорблагоустройство уже убирает яму. Об этом сообщает Telegram-канал «Белгород № 1».

Из-за ямы на дороге между ботсадом и «Водстроем» в Белгороде несколько машин пробили колёса и встали на месте. Видео прислала местная жительница, на запись попало около десяти автомобилей.

Видео: Telegram-канал «Белгород № 1»

В мэрии же заявили, что колесо пробило только у одной машины. Помимо этого, в администрации подчеркнули, что специалисты Белгорблагоустройства уже отремонтировали участок.

Жительница города опровергла слова чиновников и рассказала, что на самом деле колёса повредила далеко не одна машина. «Многие не ждали ГАИ, меняли колёса на запаски и ехали дальше», — написала женщина.

Чуть позже эти же данные подтвердили и в мэрии. Со слов представителей горадминистрации, инспекторы ГИБДД оформили только один протокол. Официальных данных о других пострадавших авто они не зафиксировали. Контроль за своевременным ямочным ремонтом на этом и других участках автодорог усилят, заключили чиновники

Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Город#Дорога#Машины#Видео#Пробитые колёса#Ямы#Ботанический сад#Водстрой#Новости Белгорода
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