Из-за ямы на дороге в Белгороде образовалась очередь из машин с пробитыми колёсами

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Из-за ямы на дороге между ботсадом и «Водстроем» в Белгороде несколько машин пробили колёса и встали на месте. Видео прислала местная жительница, на запись попало около десяти автомобилей.
В мэрии же заявили, что колесо пробило только у одной машины. Помимо этого, в администрации подчеркнули, что специалисты Белгорблагоустройства уже отремонтировали участок.
Жительница города опровергла слова чиновников и рассказала, что на самом деле колёса повредила далеко не одна машина. «Многие не ждали ГАИ, меняли колёса на запаски и ехали дальше», — написала женщина.
Чуть позже эти же данные подтвердили и в мэрии. Со слов представителей горадминистрации, инспекторы ГИБДД оформили только один протокол. Официальных данных о других пострадавших авто они не зафиксировали. Контроль за своевременным ямочным ремонтом на этом и других участках автодорог усилят, заключили чиновники