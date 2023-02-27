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Госжилнадзор Белгородской области отказал в продлении лицензии 42 организациям

27 февраля 2023, 09:14
Фото: 1MI
Об итогах работы Управления государственного жилищного надзора (УГЖН) Белгородской области в 2022 году во время оперсовещания правительства региона рассказал его руководитель Михаил Бредихин.

По данным начальника управления, в 2022 году было проведено 117 внеплановых проверок работы УГЖН. По их итогам было принято решение:

  • Продлить лицензию на ведение предпринимательской деятельности по управлению МКД до 2028 года в отношении 75 лицензиатов;
  • Отказать в продлении лицензии 42 организациям.

Последние могут подать повторное заявление с 3 по 27 марта, устранив указанные им при проверках нарушения. 

Как отметил Бредихин, всего управление выдало 252 лицензии . 15 из них — в 2022 году.

Кроме того, за 2022 год от граждан в адрес управления поступило 3825 обращений и 4128 сообщений из соцсетей. Все они, по словам Бредихина, были отработаны. 

По результатам обращений было вынесено 158 постановлений об административных правонарушениях. Основные из них — нарушения лицензионных требований и жилищного законодательства. 

Также было проведено 665 профилактических мероприятий. По их итогам в отношении 630 юридических лиц объявили предостережение.

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