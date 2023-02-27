Госжилнадзор Белгородской области отказал в продлении лицензии 42 организациям

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
По данным начальника управления, в 2022 году было проведено 117 внеплановых проверок работы УГЖН. По их итогам было принято решение:
Последние могут подать повторное заявление с 3 по 27 марта, устранив указанные им при проверках нарушения.
Как отметил Бредихин, всего управление выдало 252 лицензии . 15 из них — в 2022 году.
Кроме того, за 2022 год от граждан в адрес управления поступило 3825 обращений и 4128 сообщений из соцсетей. Все они, по словам Бредихина, были отработаны.
По результатам обращений было вынесено 158 постановлений об административных правонарушениях. Основные из них — нарушения лицензионных требований и жилищного законодательства.
Также было проведено 665 профилактических мероприятий. По их итогам в отношении 630 юридических лиц объявили предостережение.