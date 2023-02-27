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Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Главы Белгорода и района рассказали о восстановлении повреждённых обстрелами домов

27 февраля 2023, 07:42
Фото: Bel.ru
Обстрел Белгородской области, архивное фото
Интересно, что за прошедшую неделю новых повреждённых объектов в Белгородском районе не добавилось.

Как сообщил глава Белгородского района Владимир Перцев, за неделю в муниципалитете не пострадал ни один дом. В то же время восстановить удалось четыре домовладения — осталось завершить работы на ещё 11. Восемь из них находятся в ведомстве района: пострадали дома 17 февраля, конец ремонта запланирован по ним на 6 марта. Ещё в двух домах весной отремонтируют фасады.

Что касается Белгорода, то, по словам мэра Валентина Демидова, за неделю удалось восстановить 14 индивидуальных домов. При этом по четырём минстрой занимается вопросом предоставления компенсационного жилья. Остальные десять домов пострадали вследствие «инцидента 18.12» — когда после обстрела ВСУ пострадали 60 квартир и 32 автомобиля. 

Кроме того, в шести домах необходим масштабный ремонт кровли — проведут его до мая, когда будет хорошая погода. К 15 марта восстановят теплицы и заборы в трёх пострадавших домовладениях, ещё в одном доме до завтра восстановят стёкла. 

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