Главы Белгорода и района рассказали о восстановлении повреждённых обстрелами домов

Как сообщил глава Белгородского района Владимир Перцев, за неделю в муниципалитете не пострадал ни один дом. В то же время восстановить удалось четыре домовладения — осталось завершить работы на ещё 11. Восемь из них находятся в ведомстве района: пострадали дома 17 февраля, конец ремонта запланирован по ним на 6 марта. Ещё в двух домах весной отремонтируют фасады.