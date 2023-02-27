Фейк: в белгородском «Рио» полиция окружила толпу подростков

За год спецоперации Белгородская область столкнулась с множеством фейков. Последний такой был весьма забавным: утверждалось, что над регионом с самолётов распылили химическое оружие. Тем не менее, к военным действиям конкретно этот случай не имеет никакого отношения: вероятно, он мог быть создан под влиянием новостей о новых субкультурах.