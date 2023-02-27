Фейк: в белгородском «Рио» полиция окружила толпу подростков

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Кадры с множеством подростков, которых окружила полиция, опубликовали сегодня в нескольких Telegram-каналах. Утверждалось, что место действия — ТРЦ «Рио». Как сообщили «Бел.Ру» в пресс-службе ведомства, снимали видео не в «Рио» Белгорода. Вероятно, дело могло происходить в другом городе.
За год спецоперации Белгородская область столкнулась с множеством фейков. Последний такой был весьма забавным: утверждалось, что над регионом с самолётов распылили химическое оружие. Тем не менее, к военным действиям конкретно этот случай не имеет никакого отношения: вероятно, он мог быть создан под влиянием новостей о новых субкультурах.
Что же касается фейков, посвящённых спецоперации, то редакция «Бел.Ру» собрала самые необычные из них. Подробнее — в отдельном материале.