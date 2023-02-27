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Posted Сегодня, 15:21

Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

Фейк: в белгородском «Рио» полиция окружила толпу подростков

27 февраля 2023, 15:21
Фото: карты Google
В социальных сетях стало распространяться видео, на котором якобы подростков в торговом центре «Рио» окружила полиция. Как «Бел.Ру» сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области, это — фейк.
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Фейк

Кадры с множеством подростков, которых окружила полиция, опубликовали сегодня в нескольких Telegram-каналах. Утверждалось, что место действия — ТРЦ «Рио». Как сообщили «Бел.Ру» в пресс-службе ведомства, снимали видео не в «Рио» Белгорода. Вероятно, дело могло происходить в другом городе.

За год спецоперации Белгородская область столкнулась с множеством фейков. Последний такой был весьма забавным: утверждалось, что над регионом с самолётов распылили химическое оружие. Тем не менее, к военным действиям конкретно этот случай не имеет никакого отношения: вероятно, он мог быть создан под влиянием новостей о новых субкультурах.

Что же касается фейков, посвящённых спецоперации, то редакция «Бел.Ру» собрала самые необычные из них. Подробнее — в отдельном материале.

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#Артем Черненко#Общество#Торговый центр#Фейк#Подростки#Полиция#Эксклюзив#Белгород
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