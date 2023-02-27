Две трети за засечной чертой: белгородский агроном рассказал о работе в приграничье

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Как поделился мужчина, в начале специальной военной операции никаких особых проблем с работой не возникало. В первые дни через поля прошли военные, «наделали страха», а затем всё стихло. Проблемы начались после того, как войска РФ отошли из Харьковской области.
Сам сезон прошёл нормально. Мы пытались убирать, погода ещё мешала — дождливая осень была очень, даже не припомню такой ещё. Не убрали мы половину сои, там она на границе так и стоит. Хотели убрать недавно, когда были морозы, проехали до пограничников. Они вышли из блиндажа и сказали: «Не вздумайте ехать! Сразу всё видят и отрабатывают».
Иван Смецкой
По данным агронома, «прилетать» осенью начало хорошо: от ударов страдает техника, крыша, постройки. Решили взять перерыв до весны.
Мы решили до 1 марта не работать вообще — опасаемся. Пока дома. Не проводим ни ремонт, ничего. У нас же бизнес сезонный: весной, в основном, ремонт идёт, продажа продукции. Чем мы потихоньку и занимаемся.
Иван Смецкой
В то же время агроном не совсем понимает, что будет после этой даты. По его словам, посев начинается с середины марта — начала апреля. Сложностей добавляет то, что за «засечной чертой» остались две трети посевных земель.
Засечная черта прошла непосредственно по нашим полям. Угробили всё, раскопали. Приехали с администрации, поставили перед фактом, где пройдёт, - и всё. У нас за ней осталось больше половины посевной площади: 2400 гектаров при 3600 всего.
Иван Смецкой
Как заявил Смецкой, сейчас он на поля вообще не ездит. Последний раз хозяйство он посещал тогда, когда подавал заявление о возмещении убытков из-за строительства засечной черты ответственным за АПК в Шебекинском горокруге. Возмещать убытки агроному тогда отказались.
Но после сегодняшнего заявления замгубернатора Юлии Щедриной ситуация может измениться. По её словам, в Минсельхоз РФ были представлены акты обследований повреждённых после строительства защитных сооружений площадей для возмещения ущерба. Министерство уже направило материалы в рабочую группу по реализации специального инфраструктурного проекта — заседание состоится в марте.